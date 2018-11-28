Обшук у Криму: російські силовики вилучили техніку в активістки Українського культурного центру

Російські силовики в ході обшуку в активістки Українського культурного центру Галини Балабан вилучили техніку і цифрові носії. Як повідомив у Facebook кримський активіст Михайло Батрак, обшук вже закінчився.

«На даний момент вона вже перебуває на роботі без засобів зв'язку, так як телефон був вилучений під час обшуку. Обшук проходив у квартирі, де проживає Галина, без присутності адвоката. Причиною обшуку, озвученою силовиками, стала публікація в соціальній мережі «Вконтакте», що нібито має екстремістський характер», – написав активіст.

Коментарів російських силовиків з приводу обшуку немає.

29 серпня російські силовики проводили обшук в будинку активістки Українського культурного центру (УКЦ) Ольги Павленко. Її і членів її родини підозрювали у зв’язках із «Правим сектором». Пізніше ЗМІ повідомили, що Павленко виїхала з Криму.

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У квітні цього року активістів Українського культурного центру в Криму Олену Попову і Ольгу Павленко викликав «на бесіду» старший помічник призначеного Росією прокурора Сімферополя Олексій Пучков. Співробітника прокуратури цікавила робота центру і випуск газети «Кримський терен». Активістки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких.

Український культурний центр Криму не є політичною організацією. Він створений з метою збереження і популяризації на півострові української культури. При цьому фактична влада анексованого Росією Криму чинить тиск на учасників центру: їх викликають на допити і «бесіди» до правоохоронних органів, попереджають про неприпустимість екстремізму. Одному з лідерів Українського культурного центру в Криму Леоніду Кузьміну в 2017 році після погроз і тиску з боку силовиків довелося залишити півострів.