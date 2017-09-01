Активіст Українського культурного центру Кузьмін заявляє, що після погроз покинув Крим

Активіст Українського культурного центру в анексованому Росією Криму Леонід Кузьмін заявляє, що після погроз покинув півострів. Про це він повідомив в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

«Я покинув Крим. Уже минуло кілька днів, як я виїхав. В якому місті зараз перебуваю, я поки не готовий сказати, але це на материковій частині України. Вирішив покинути Крим після «переконливих» бесід. На телефон мені приходили різні повідомлення, в яких говорили, що мене чекає доля Балуха (українського активіста Володимира Балуха звинуватили в зберіганні боєприпасів і засудили до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму). Після цього я вирішив, що потрібно виїхати», – сказав Кузьмін.

За його словами, є інформація, що в анексованому Криму перед підконтрольними Кремлю владою півострова стоїть завдання «зачистити поле перед виборами».

Кузьмін заявляє, що планує повернутися до своєї діяльності, пов’язаної з освітою.

У березні 2017 року повідомлялося, що чотирьох активістів Українського культурного центру в Криму викликали на допит в ФСБ. Тоді їх допитували як свідків у «справі» одного з організаторів Українського культурного центру в Криму Вельдара Шукурджієва, щодо якого «порушено кримінальну справу за статтею про екстремізм».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».