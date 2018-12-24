Український консул назвав незаконним вирок фігурантам справи «Хізб ут-Тахрір»

Український консул Тарас Малишевський назвав незаконним винесення російським судом вироку фігурантам справи «Хізб ут-Тахрір» Енверу Мамутову, Руслану Абільтарову, Ремзі Меметову і Зеврі Абсеітову.

«Ми вважаємо це рішення незаконним. Ми впевнені, що всі причетні до цього рішення будуть покарані. Україна не залишить без відповіді подібні дії. Ми будемо працювати над тим, щоб вони (засуджені – ред.) були звільнені і повернулися додому», – зазначив консул.

Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії 24 грудня виніс вироки фігурантам першої бахчисарайської справи «Хізб ут-Тахрір». Енвера Мамутова присудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова – до дев’яти років колонії суворого режиму.

23 грудня син одного з фігурантів справи і координатор об’єднання «Кримська солідарність» Ділявер Меметов оприлюднив відеозвернення. Він назвав обвинувачення на адресу свого батька та інших фігурантів «огульними» та безпідставними.

21 грудня Меметов, Абільтаров, Мамутов і Абсетов виступили в суді з останнім словом. Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично-вмотивований характер» кримінальної справи.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

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Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в «ісламському халіфаті», але відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії, а з 2014 року і в окупованому нею Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні 2003 року, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.