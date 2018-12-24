Сьогодні суд у Ростові винесе вирок у справі «Хізб ут-Тахрір»

Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 24 грудня має намір винести вирок фігурантам першого Бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Меметова, Руслану Абільтарову, Енверу Мамутова і Зеврі Абсеітову.

21 грудня вони виступили в суді з останнім словом. Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично-вмотивований характер» кримінальної справи.

Російські прокурори просять призначити обвинувачуваним покарання у вигляді ув’язнення терміном від 10 до 17 років.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в «ісламському халіфаті», але відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії, а з 2014 року і в окупованому нею Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні 2003 року, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.