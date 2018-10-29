Суд у Криму залишив під арештом двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму відхилив апеляційні скарги на подовження арешту ще двом фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрир» Мемету Белялову і Марлену Асанову. Вони залишаться за ґратами до 9 грудня 2018 року.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії», засідання відбулося в закритому режимі, Асанов і Белялов брали в ньому участь за допомогою відеозв’язку.

Дружина Марлена Асанова Айше розповіла «Крим.Реалії», що «адвокат був за призначенням». Адвокат Мемета Белялова Едем Смедляєв брав участь у засіданні разом зі своїм підзахисним зі слідчого ізолятора.

«Зі слів перекладача, Марлен клопотав про дозвіл родичам бути присутніми на оголошенні вироку, але прокурор протестував проти цього клопотання, і суд вирішив навіть оголошення зробити закритим», – додала Айше Асанова.

Напередодні Верховний суд Криму не задовольнив апеляційну скаргу адвокатів на подовження запобіжного заходу іншим фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»​.

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У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох мешканців Бахчисарая: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекірьяєва і Ернеса Аметова. ФСБ звинувачує їх в участі у забороненій в сусідній Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».​

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора організації «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва і Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до «справи Хізб ут-Тахрір».

В Україні «Хізб ут-Тахрір» діє законно. Водночас, у Росії Верховний суд заборонив «Хізб ут-Тахрір» ще у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними», і зараз поширює цю заборону також і на території анексованого Криму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Захисники заарештованих у «справі Хізб ут-Тахрір» у Криму вважають їх переслідування вмотивованим релігійним упередженням. Адвокати звертають увагу, що обвинувачувані за цією справою – переважно кримські татари, а також українці і представники інших етносів, які сповідують іслам.