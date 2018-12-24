Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Зейтуллаєв написав відкритого листа журналістам з тюрми

Фігурант однієї з кримських «справ Хізб ут-Тахрір» Руслан Зейтуллаєв, засуджений російським судом до 15 років ув’язнення, передав із колонії відкрите звернення до журналістів. Його опублікувала на своїй сторінці у Facebook співкоординаторка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак.

На думку Зейтуллаєва, сьогодні висвітлення подій в анексованому Криму відбувається «в’яло», і в основному, цим займаються «громадянські журналісти», яких через таку роботу переслідують російські силовики.

«Хочу сказати, що народ, який перебуває всередині даного регіону, все одно продовжуватиме працювати у напрямку висвітлення. Але якщо у вас, тих, хто перебуває за межами Криму, і далі буде така ж позиція «спостерігача», то зовсім скоро у народу закінчиться ресурс. І як наслідок, ми у черговий раз зіштовхнемося із масовими утисками на ґрунті «націоналізму» та «віросповідання»», – написав він.

Зейтуллаєв закликав ЗМІ в Україні та світі не припиняти висвітлювати події у Криму і спростовувати неправдиву інформацію, яку поширює Росія про тамтешню ситуацію.

Кримчанин Руслан Зейтуллаєв наразі перебуває у колонії у російському Башкортостані.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Росії 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до семи років позбавлення волі.

Верховний суд Росії збільшив з 12 до 15 років термін позбавлення волі для Зейтуллаєва. У відповідь на це севастополець оголосив голодування.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю заборону і на цій окупованій нею частині території України, хоча в Україні організація діє легально.