До Дня українського політв’язня: про двох Василів – Стуса і Овсієнка

(Рубрика «Точка зору»)

#ВечірРіздвянихВасилів (за цим хештегом різні люди будуть виставляти історії шістдесятників до Дня політв'язнів, і ви теж можете долучитися до цієї символічної дії).

Мій текст про двох Василів – Стуса та Овсієнка.

Поетова перемога.

Доки тривав ретельний обшук, в його голові прокручувалася сцена того, як тюремники вбивали поета. Минуло вже кілька місяців, але він бачив усе дуже точно. Як нещасного копали доти, аж він почав вибльовувати криваві згустки. Як його ледве живого кинули на мокру підлогу карцеру. Як витягли звідти посинілого. Як врешті добили, спаливши клапті захованих у камері паперів, списаних віршами.

Наступного ранку його не стало. Ще через кілька годин його тіло спалили в таборовому крематорії. Тюремники були впевнені, що витерли останні сліди існування поета...

Обшук закінчився. До голого, вже майже колишнього в’язня, підсунули одяг та клунки.

– Всьо, пашол! – сказав один з охоронців – На свабоду с чістой совєстью!

В’язень швидко вдягнувся, вхопив речі й нарешті, зібравшись з духом, ступив у прочинені ворота. Почуття радості вмить охопило його, і це не здавалося підозрілим. Так у перші хвилини виглядало більшість звільнених. Проте за цією радістю ховалося ще й погано стримуване ще одне почуття – тріумф. На волю випускали не одного колишнього в’язня, а двох. Другим був убитий поет. Його вірші з-за ґрат виносив у голові щойно звільнений.

На 12 січня в Україні випадає День політв’язня. Саме у цей день 1972 року в Україні розпочався «генеральний погром» українського шістдесятництва. Буквально за кілька днів були заарештовані Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус, Іван Дзюба, В’ячеслав Чорновіл, Іван Гель та інші.

Історія повторюється. У російських тюрмах Різдво за ґратами зустрічають близько 70 політв’язнів та 24 військовополонені українські моряки. Ще більше сотні перебувають у підвалах окупованого Кремлем Донбасу. І тепер уже звичайний кримський фермер Володимир Балух демонструє те, що Василь Стус називав по життю «прямостоянням».

Запрошуємо на Вечір Різдвяних Василів, який був започаткований дисидентом та філософом Євгеном Сверстюком, щоб поговорити про історію боротьби духу від шістдесятників до Олега Сенцова.

Захід відбудеться 12 січня о 17:00 у Колонній залі Київської міської ради за адресою: вулиця Хрещатик, 36. Подія у Facebook.

Оригінал публікації

Володимир В’ятрович – голова Українського інституту національної пам’яті

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