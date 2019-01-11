Мати Клиха повідомила, що його стан погіршується, а допомоги він не отримує – Денісова

Мати політв’язня Станіслава Клиха Тамара повідомляє, що його стан погіршився, проте він не отримує необхідної медичної допомоги. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 11 січня.

За даними омбудсмена, Клиха нещодавно госпіталізували, проте невдовзі повернули до в’язниці.

«Станіслав скаржиться на сильний біль у серці, нирках, печінці, має проблеми з ногами та підозрює ймовірне захворювання на рак шкіри. Він хотів, щоб його обстежили, але, як повідомила його мама, лікарі взяли у нього на аналіз лише кров та сечу. Ніякого діагнозу так і не поставили та повернули в тюремні стіни», – каже вона.

Крім того, Тамара Клих розповіла Денісовій, що її син не отримує листи від родичів.

За словами Уповноваженої з прав людини, вона втретє за останні два місяці звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням забезпечити для Клиха медичну допомогу і право на листування.

2 січня Денісова повідомляла зі слів Москалькової, що Клих перебуває під наглядом лікаря-психіатра, а стан його нібито задовільний.

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Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

Клих провину заперечує, а його родина й друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі. У жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.