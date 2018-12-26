Громадянина України в Росії засудили до восьми років «за шпигунство»

Нижньогородський обласний суд у Росії засудив громадянина України Ігоря Кияшка до восьми років колонії суворого режиму, повідомляють російські ЗМІ.

Кияшка визнали винним у «шпигунстві і спробі контрабанди частин двигуна військового літака». Суд проходив у закритому режимі через нібито наявність у матеріалах справи документів, що містять військову таємницю.

Як повідомляє видання «Комерсант», захист не оскаржуватиме вирок, аби уникнути збільшення покарання.

В липні 2018 року дружина засудженого Марина Кияшко повідомила, що його змусили відмовитися від адвоката.

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Жителя Лубен Полтавської області, юриста Ігоря Кияшка затримали 10 квітня у Нижньому Новгороді, коли той приїхав туди по ліки для свого сина. У цьому російському місті розташований фармацевтичний завод, який випускає потрібний препарат (за даними видання «Медіазона», йдеться про вірус-бактеріофаг проти золотистого стафілокока).

Російський адвокат Кияшка Євген Губін розповів, що спочатку його підопічному оголосили про підозру в підготовці контрабанди з Росії обладнання, що може бути використане для військової техніки, а потім також – у шпигунстві. За словами Губіна, Кияшко спочатку зізнався у підготовці до першого злочину, але звинувачення у шпигунстві категорично заперечує.