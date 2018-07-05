Віруси Нижнього Новгорода і «глоки» в багажі: що відомо про нові арешти українців у Росії

Київ – Підприємець, юрист і два водії автобуса з України були затримані у Росії за підозрою у спробі контрабанди зброї навесні цього року. Чи є зв’язок між цими справами – невідомо. За даними МЗС, українського консула наразі допустили тільки до одного із затриманих, однак, за попередньою інформацією, у липні російська сторона може дозволити зустрітись українським дипломатам і з іншими також.

Вінничанин Олег Чабан погодився підмінити колегу на рейсі до Москви – і потрапив за ґрати, так починає свою розповідь український адвокат чоловіка Юрій Білоус. За його словами, 18 травня автобус зламався на трасі у Брянській області – пасажирів пересадили на інший, а двоє водіїв залишилися проводити ремонт на місці. За майже добу, поки вони намагалися усунути несправність, у багажі автобуса російські силовики нібито знайдуть посилку зі зброєю, а у росіянина, що приїде забрати іншу, вилучать пакунок з вибухівкою.

Ще пізніше росіянина відпустять під підписку про невиїзд, а двох вінничан – Олега Чабана та його напарника Олександра Мамчура – візьмуть під арешт за підозрою у контрабанді зброї.

«Вони донині тримаються у СІЗО. Слідство фактично стоїть на місці, тому що не допитується власник цього рейсового автобуса, нічого не робиться», – зазначає Білоус у коментарі Радіо Свобода.

Свою провину Чабан не визнає, стверджує, що не знав про вміст пакунків із передачами, говорить адвокат. Окрім того, зауважує він, автобус абсолютно спокійно пройшов і українську, і російську митниці – питань до багажу не виникало.

Звичайний водій, який працював до цього у Вінниці на маршрутках. Де ця людина – а де 12 «глоків»?

«Він (Олег Чабан – ред.) ніколи ні в армії не служив, ні в міліції. До зброї ніякого стосунку не мав та не має. Звичайний водій, який працював до цього у Вінниці на маршрутках. Де ця людина – а де 12 «глоків»?» – зауважує адвокат.

Дружина Олега Наталія каже, що їм вдалося побачитись в ізоляторі російського Новозибкова через тиждень після затримання. Пізніше вона винайняла там житло, щоб суд мав підстави відпустити його з-під арешту, але їй відмовили.

«Я бачила під час нашої першої зустрічі, що у нього була опухла вся права сторона. Я спитала, що це, але він сказав, що просто її залежав, розумієте. А другий водій казав, що перші три дні били дуже сильно. Але мій чоловік мовчить», – розповідає жінка.

За словами Наталії, кілька тижнів тому на неї вийшли якісь невідомі люди через родичів іншого водія, допомогли знайти адвоката в Росії, тому що до цього ніхто його в суді захищати не погоджувався, але роботою цього захисника жінка не задоволена, тому вирішила найняти ще й українського.

«На мою думку, під час судового засідання він поводився неактивно. Апеляція (на арешт – ред.) була підготовлена під моїм великим тиском», – каже Наталія.

Адвокати двох інших затриманих українців вказують на їхні проблеми зі здоров’ям

За квітень-травень цього року «справа водіїв» – не перший і не останній арешт громадян України за підозрою у контрабанді зброї, але в інших випадках, про які відомо Радіо Свобода, схема трохи інша.

Зокрема, як повідомлялося, 10 квітня у Нижньому Новгороді затримали юриста з Лубен Полтавської області Ігоря Кияшка, коли той приїхав туди по ліки для свого сина: у цьому російському місті розташований фармацевтичний завод, який випускає потрібний препарат (за даними видання «Медіазона», йдеться про вірус-бактеріофаг проти золотистого стафілокока).

За словами російського адвоката Кияшка Євгена Губіна, спочатку його підопічному оголосили про підозру в підготовці контрабанди з Росії обладнання, що може бути використане для військової техніки, а потім також – у шпигунстві.

«Він спочатку зізнався у підготовці до першого злочину, але звинувачення у шпигунстві категорично заперечує», – зазначає адвокат.

Як розповідає захисник, слідство досі триває, і повного доступу до матеріалів справи йому не дають. Водночас, днями вдалося побачитись зі своїм підзахисним у СІЗО, каже Губін.

Кияшко скаржиться на нестерпні умови утримання і відсутність нормальної медичної допомоги

«Він скаржиться на нестерпні умови утримання і відсутність нормальної медичної допомоги. У нього – дуже високий тиск, паморочиться в голові, його нудить, кілька разів він непритомнів. Але необхідної медичної допомоги йому не надають співробітники ізолятора», – зауважує адвокат.

Ще один випадок затримання і арешту українця за статтею про спробу контрабанди запчастин трапився 31 травня у Москві, розповідає український адвокат Ігор Чудовський. Його підзахисний – харківський бізнесмен Андрій Гашенко приїхав до російської столиці купувати конденсатори.

«Звинувачення, на нашу думку, смішні. Поняття «контрабанда» передбачає затримання на державному кордоні і аж ніяк не на виході з московського офісу. Зі слів московського адвоката, ці конденсатори, що інкримінуються (Гашенкові – ред.), навіть не мають подвійного призначення. Справа в тому, що конденсатори, які застосовуються у військовій техніці, мають клеймо у вигляді ромба, ці ж – не мають. Найімовірніше, буде призначено експертизу, але її теж будуть проводити структури ФСБ», – зауважує адвокат.

За словами Чудовського, захист звертався до українського консульства в Москві із проханням до консула відвідати Гашенка і наполягати на наданні йому медичної допомоги – чоловік перебуває на медичному обліку і потребує систематичної терапії.

Українського консула допустили тільки до Гашенка – МЗС

Про затримання цих людей Міністерству закордонних справ відомо, але станом на сьогодні консула допустили тільки до Андрія Гашенка, зауважив у коментарі Радіо Свобода начальник управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

По сьогоднішній день до деяких із політв’язнів України на території Росії консул не отримав дозволу на відвідання

«Консул відвідує громадянина України на підставі одержаного дозволу. Якщо дозволу немає, консул не може відвідати громадянина. Якщо російська сторона не надає відповідного дозволу, консул працює над цим питанням і чекає до тих пір, поки його одержить. По сьогоднішній день до деяких із політв’язнів України на території Російської Федерації консул не отримав дозволу на відвідання», – пояснює він.

За словами дипломата, про затримання Олега Чабана, зокрема, російські силовики повідомили консульство поштою 22 червня, і консул направив звернення до ФСБ та ноту до МЗС Росії щодо зустрічі з українцем, але дозволу на таку зустріч ще не отримав.

«Ми сподіваємось, що консул зможе відвідати громадянина України 11 липня», – додав Кирилич, зазначивши, що також зараз розглядається питання про відрядження консула на суд щодо оскарження його арешту в суді.

Що ж до Кияшка, то, за інформацією дипломата, МЗС контактує із його російським адвокатом, направило ноту із закликом перевести його до медичного закладу через погіршення стану здоров’я і розглядає можливість про відвідання цього громадянина 13 липня.

За даними «Медійної ініціативи за права людини», загалом за ґратами на території Росії та анексованого нею Криму із політичних мотивів перебуває понад 70 громадян України. Водночас, представники ініціативи говорять про більше ніж 20 росіян, які затримані або засуджені в Україні за підозрою у злочинах проти національної безпеки.