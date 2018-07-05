Сестра про стан Сенцова: нічого критичного немає, але аналізи недобрі

Сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан 5 липня відвідала його в колонії в російському місті Лабитнангі. Після відвідання Каплан заявила, що аналізи у Сенцова, який продовжує голодування, не дуже добрі, але «нічого критичного немає», передає Громадське.

За словами сестри, за час голодного протесту Сенцов втратив 15 кілограмів і зараз важить 75 кілограмів, маючи зріст 190 сантиметрів. Каплан додала, що зупиняти голодування її брат не збирається.

«Він дуже вдячний, що так багато дій навколо його імені, що люди не опускають руки і продовжують боротися. Але разом із тим він дуже розчарований, що дуже мало уваги іншим політв’язням і вважає, що якщо звільнять його одного, це буде повний провал», – наголосила Наталія Каплан.

Сенцов просить омбудсмена Верховної Ради Людмилу Денісову, незалежних лікарів, дипломатичних представників і сімферопольського архієпископа УПЦ КП Климента відвідувати й інших українських в'язнів, засуджених у Росії, додала сестра засудженого.

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У серпні 2015 року Олег Сенцов і Олександр Кольченко були визнані винними у справі про створення терористичного співтовариства, вчиненні та плануванні терактів на території анексованого Криму. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченко – 10 років колонії. Обидва засуджених свою провину заперечують. Правозахисники визнали їх політв’язнями.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в Лабитнангі, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії. Після численних акцій на підтримку Сенцова в Кремлі заявили, що громадський резонанс не вплине на процедуру обміну українця на росіян.