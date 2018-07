Денісова: радник Путіна повідомляє, що Сенцова годують «якоюсь сумішшю»

Із 8 червня українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування, годують невстановленою сумішшю, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на Михайла Федотова, радника президента Росії Володимира Путіна, голову ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини.

«Я хочу, щоб ви всі побачили цей лист, у якому пан Федотов, голова ради при президенті РФ із розвитку громадянського суспільства і прав людини, чітко пише, що з 8 червня Олега Сенцова годують якоюсь сумішшю. Ми не знаємо складу цієї суміші, що саме там, які там складники», – сказала Денісова під час зустрічі з послами країн – членів ЄС.

Вона зазначила, що надходить дуже суперечлива інформація про стан здоров’я Сенцова.

«Тому я хотіла на власні очі побачити. Консула не пускають і жодного разу не пустили», – заявила Денісова.

1 липня адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що режисера примусово не годують.

Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».

Про помилування українця у російського президента Володимира Путіна 25 червня попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а також діячі російського мистецтва. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.

До режисера приїжджала український омбудсмен Людмила Денісова, однак її до нього не впустили.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують щонайменше 70 українців.