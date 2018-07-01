Сенцова примусово не годують – адвокат Дінзе

Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе в ефірі недільної програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна» – заявив, що Сенцова наразі примусово не годують.

«Годування обговорював Олег із з начальником медичної частини тільки після того, як в Олега настане друга криза», – розповів Дінзе.

Перша криза в українського режисера сталася на 26-й день його голодування, нагадав адвокат Сенцова.

Їжа для примусового голодування, за його словами, є білково-вітамінною сумішшю. Вона схожа на дитяче харчування світлого кольору. Дають її особам, які голодували певний час і не можуть приймати звичайну їжу, щоб вони виходили з голодування.

Як повідомляв Дінзе після відвідування свого підзахисного 21 червня, Сенцов перебуває в окремій палаті медчастини колонії, лікарі якої роблять усе можливе для збереження життя ув’язненого. В Олега загострилися проблеми зі серцем і нирками. За свідченням лікарів колонії, кризова ситуація зі здоров’ям Сенцова може настати найближчим часом.

Також 21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, яких утримують у російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Порошенко також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Незаконно ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх, утримуваних Кремлем, українських політв’язнів.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.