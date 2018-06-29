Російській владі надійшли два прохання про помилування Сенцова – адвокат

Російська влада отримала щонайменше два прохання про помилування утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова, заявив в ефірі «Громадське» адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

За його словами, один документ надійшов з Європи, другий – з Росії. Авторів прохань про помилування Сенцова адвокат не назвав.

«Щонайменше два прохання про помилування надійшло. Я не буду озвучувати від кого. Мені цю інформацію довели, я вважаю, що її повинні озвучувати ті люди, які це зробили», – наголосив Дінзе.

Він додав, що авторами прохання про помилування Олега Сенцова не обов'язково повинні бути його родичі, в Росії юридично в цьому питанні немає обмежень.

«Це може бути людина з боку, якій небайдужа доля Олега. Відповідно, можуть бути і люди з-за кордону, і посадові особи. Обмежень за клопотанням про помилування немає », – додав адвокат.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

29 червня адвокат Сенцова повідомив, що стан здоров'я Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, поки стабільний і без змін.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звинуватила російську владу в приховуванні стану здоров’я українців, яких утримують у в’язницях в Росії. За її словами, суперечливі заяви про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова змушують думати, що його можуть насильно годувати, давати суміш, «яка складається з незрозумілих і невідомих компонентів».

28 червня російський і український омбудсмени прибули в Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де в колонії утримують Сенцова. Денісова прибула до колонії раніше за свою російську колегу Тетяну Москалькову, але до Сенцова її не пустили.

Пізніше російський омбудсмен заявила, що зустрічалася з режисером і назвала його стан здоров’я «задовільним».

Українського омбудсмена, за її словами, не пускали до Сенцова через те, що вона є громадянкою України.

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Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».

Про помилування українця у російського президента Володимира Путіна 25 червня попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а також діячі російського мистецтва. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.