Стан здоров’я Сенцова поки що стабільний – адвокат

Стан здоров’я утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, поки що стабільний і без змін.

«У Олега Сенцова поки що стабільно і без змін», – написав адвокат Сенцова Дмитро Дінзе на своїй сторінці у Facebook.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звинуватила російську владу в приховуванні стану здоров’я українців, яких утримують у в’язницях в Росії. За її словами, суперечливі заяви про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії від 14 травня, змушують думати, що його можуть насильно годувати, давати суміш, «яка складається з незрозумілих і невідомих компонентів».

28 червня російський і український омбудсмени прибули в Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де в колонії утримують Сенцова. Денісова прибула до колонії раніше за свою російську колегу Тетяну Москалькову, але до Сенцова її не пустили.

Пізніше російський омбудсмен заявила, що зустрічалася з режисером, який голодує вже 47-й день, і назвала його стан здоров’я «задовільним».

Українського омбудсмена, за її словами, не пускали до Сенцова через те, що вона є громадянкою України.

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Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».

Про помилування українця у російського президента Володимира Путіна 25 червня попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а також діячі російського мистецтва. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.