Акцію на підтримку Олега Сенцова провели в Запоріжжі

На площі Маяковського у Запоріжжі відбулася акція на підтримку ув’язненого режисера Олега Сенцова та інших українських політв’язнів Кремля. Учасники заходу принесли з собою саморобні плакати з написами «#FreeSentsov», «#FreeSentsov. Свободу політв’язням! Путіна – в Гаагу!», «Свободу бранцям російських окупантів» та інші. Активісти також записали відеозвернення на підтримку Олега Сенцова, яке планують згодом викласти у Facebook.

«Вся Україна повинна вставати за своїх бранців. В кожному селі треба підіймати людей. Це наші хлопці, що в полоні у Московії, тому просто вирішили зібратися і підтримати», – розповів Радіо Свобода ініціатор акції у Запоріжжі Олександр Таран.

Аналогічні акції на підтримку українських політв’язнів Кремля відбуваються у Києві та інших містах України.

Раніше, 13 червня та 26 травня у Запоріжжі відбулися акції на підтримку Сенцова, організовані місцевими театральними спільнотами.

2 липня акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, планують провести у Києві на стадіоні «Олімпійський», повідомляють організатори акції у Facebook. Захід заплановано на 21 годину. Усіх небайдужих закликають долучитися до акції, запаливши на полі напис «Олегу, Україна з тобою!».

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звинуватила російську владу в приховуванні стану здоров’я українців, яких утримують у в’язницях в Росії. За її словами, суперечливі заяви про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії від 14 травня, змушують думати, що його можуть насильно годувати, давати суміш, «яка складається з незрозумілих і невідомих компонентів».

28 червня російський і український омбудсмени прибули в Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де в колонії утримують Сенцова. Денісова прибула до колонії раніше за свою російську колегу Тетяну Москалькову, але до Сенцова її не пустили.

Пізніше російський омбудсмен заявила, що зустрічалася з режисером, який голодує вже 47-й день, і назвала його стан здоров’я «задовільним».

Українського омбудсмена, за її словами, не пускали до Сенцова через те, що вона є громадянкою України.

Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».

Про помилування українця у російського президента Володимира Путіна 25 червня попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а також діячі російського мистецтва. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують щонайменше 70 людей.