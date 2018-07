У центрі Києва проходить акція на підтримку українських політв’язнів Кремля

У Києві на Майдані Незалежності кілька сотень людей вийшли на акцію підтримки ув’язненого режисера Олега Сенцова та інших українських політв’язнів Кремля.

Учасники акції тримають у руках плакати та банери із зображенням Сенцова, а також із гаслами «Free Sentsov» і «Save Oleg Sentsov».

Як пояснюють організатори, це міжнародна акція, заходи в рамках якої відбуваються в різних країнах світу, зокрема – в Литві, Грузії, США. Її суть полягає у тому, що люди влаштовують автопробіги та йдуть ходою до посольств країн «нормандської четвірки», де закликають сприяти звільненню Сенцова та інших українських політв’язнів.

Учасники столичної акції планують зібратися біля посольств Франції та Німеччини. До акції також долучилися представники «Автомайдану», які планують влаштувати автопробіг до зазначених дипломатичних установ.

Водночас на Майдані триває імпровізований мітинг лідерів Меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав зробити все, щоб звільнити з російських в’язниць усіх громадян України.

«Ми повинні змусити Росію повернутися в межі міжнародного права, щоб вона звільнила всіх наших співгромадян і пішла геть із нашої території – з Криму та Донбасу. Ми маємо об’єднатися самі та об’єднати довкола цієї мети всіх наших міжнародних партнерів», – наголосив Чубаров.

2 липня акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії, планують провести у Києві на стадіоні «Олімпійський», повідомляють організатори акції у Facebook.

Захід заплановано на 21 годину. Всіх небайдужих закликають долучитися до акції, запаливши на полі напис «Олегу, Україна з тобою!».

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звинуватила російську владу в приховуванні стану здоров’я українців, яких утримують у в’язницях в Росії. За її словами, суперечливі заяви про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії від 14 травня, змушують думати, що його можуть насильно годувати, давати суміш, «яка складається з незрозумілих і невідомих компонентів».

28 червня російський і український омбудсмени прибули в Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де в колонії утримують Сенцова. Денісова прибула до колонії раніше за свою російську колегу Тетяну Москалькову, але до Сенцова її не пустили.

Пізніше російський омбудсмен заявила, що зустрічалася з режисером, який голодує вже 47-й день, і назвала його стан здоров’я «задовільним».

Українського омбудсмена, за її словами, не пускали до Сенцова через те, що вона є громадянкою України.

Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».

Про помилування українця у російського президента Володимира Путіна 25 червня попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а також діячі російського мистецтва. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують щонайменше 70 людей.