Більшість росіян не знає про голодування Сенцова – опитування

Більшість росіян не знає про голодування утримуваного в Росії українського режисера Олегв Сенцова. Про це свідчать дані опитування, проведеного російською недержавною дослідницькою організацією «Левада-Центр».

63% респондентів сказали, що «вперше чують» про голодування Сенцова, ще 31 відсоток опитаних «щось чули про це» і лише 6% «добре знають».

Водночас більшість респондентів підтримують ідею обміну політв’язнями між Росією і Україною: повністю цю ідею підтримує 21% опитаних і 37% – «швидше підтримують».

Опитування проводилося з 22 по 26 червня серед 1600 людей в 136 населених пунктах Росії.

Читайте також: МЗС України відреагувало на відмову Денісовій у візиті до Сенцова

Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. 22 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе, повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.

28 червня омбудсмен Росії Тетяна Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, в якій 46-й день голодує громадянин України Олег Сенцов. Кортеж доставив її до колонії, об’їхавши уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилe Денісовe, яка чекала перед воротами пенітенціарного закладу.