Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова збирається проінформувати міжнародну спільноту про відмову Росії надати їй можливість зустрітися із ув’язненими в Росії українцями. Про це вона повідомила під час прес-конференції. 28 червня Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, в якій на той час 46-й день голодував (29 червня вже 47-й день) громадянин України Олег Сенцов. Кортеж доставив Москалькову до колонії, об’їхавши Денісову, яка чекала перед воротами того пенітенціарного закладу. Перед цим речник російського омбудсмена Тетяни Москалькової Олексій Зловедов заявив, що Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова тому й не зможе побачити його. Денісова вирушила до Росії 13 червня, але не зустрілася із жодним засудженим там українцем.