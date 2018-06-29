Напроти Кремля вивісили плакат на підтримку Сенцова

Активісти і муніципальні депутати в Москві пізно ввечері 28 червня вивісили напроти Кремля на Великому Москворецькому мосту напис Sentsov. Він складався з окремих плакатів, на кожному з яких була написана одна буква прізвища. Про це в Twitter повідомила депутат Тимирязевського округу Москви Юлія Галяміна.

Учасники не уточнили, наскільки тривалою була їхня акція і впродовж якого часу висів на мосту напис.

Український режисер Олег Сенцов, засуджений у 2015 році в Росії на 20 років за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму, 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити з російських в’язниць усіх українських політв’язнів.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова 28 червня за підсумками, як вона стверджує, зустрічі з Сенцовим у колонії назвала його стан «задовільним». Раніше російський омбудсмен порівняла дії Сенцова з «лікувальним голодуванням».

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що словам Москалькової не вірить і не знає, чи живий Сенцов. Українського омбудсмена, яка вчора також приїхала в місто Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі для зустрічі з режисером, до колонії не пустили.

На початку червня президенти Росії і України Володимир Путін і Петро Порошенко домовилися, що уповноважені з прав людини обох країн відвідають російських ув’язнених в Україні та українських – у Росії. Минулого тижня стало відомо, що Москалькова і Денісова узгодили список із 34 громадян, які перебувають під вартою на території двох країн, яких вони мають намір відвідати до початку серпня. Незабаром після цього обидві сторони звинуватили одна одну в небажанні та неспроможності виконувати домовленості.