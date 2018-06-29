Омбудсмен: Сенцова можуть годувати в колонії «незрозумілою сумішшю»

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звинуватила російську владу в приховуванні стану здоров’я українців, яких утримують у в’язницях в Росії.

«Російська Федерація приховує реальний стан утримуваних українців. До жодного з них немає доступу незалежних гуманітарних організацій, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми не знаємо правди про стан їхнього здоров’я», – сказала Денісова 29 червня на прес-конференції в Москві.

Вона наголосила, що суперечливі заяви про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії від 14 травня, змушують думати, що його можуть насильно годувати, давати суміш, «яка складається з незрозумілих і невідомих компонентів».

«Ми не знаємо впливу цієї суміші на здоров’я і психіку», – сказала вона.

Людмила Денісова, яка від 15 червня була в Росії, але не отримала дозволу на зустріч з ув’язненими там громадянами України, повідомила про намір відвідати Страсбург і повідомити комісара Ради Європи з прав людини про те, що її не допустили до політв’язнів.

Вона додала, що її спроби відвідати українців були політизовані і заблоковані Росією. При цьому, за словами Денісової, Україна все ще готова обміняти 23 засуджених росіян на 23 українців.

28 червня російський і український омбудсмени прибули в Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де в колонії утримують Сенцова. Денісова прибула до колонії раніше за свою російську колегу Тетяну Москалькову, але до Сенцова її не пустили.

Пізніше російський омбудсмен заявила, що зустрічалася з режисером, який голодує вже 47-й день, і назвала його стан здоров’я «задовільним».

Українського омбудсмена, за її словами, не пускали до Сенцова через те, що вона є громадянкою України.

Читайте також: До Сенцова знову не пустили Денісову під «демонстративну поведінку» Москалькової

Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».

Про помилування українця у російського президента Володимира Путіна 25 червня попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а також діячі російського мистецтва. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.