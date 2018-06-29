Денісова розповіла, що буде робити після відмови у візиті до ув'язнених у Росії українців

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова збирається проінформувати міжнародну спільноту про відмову Росії надати їй можливість зустрітися із ув’язненими в Росії українцями. Про це вона повідомила під час прес-конференції.

«Мої дії тепер. Я проінформую послів країн «нормандського формату», Європейського союзу та США щодо порушення Російською Федерацією міжнародних конвенцій, мого мандата як омбудсмена, домовленостей президентів. Найближчим часом я відвідаю Страсбург, аби проінформувати комісара Ради Європи з прав людини про недопуск до всіх українських заручників», – сказала Денісова.

Вона зазначила, що закликатиме комісара відвідати ув’язнених у Росії українців.

«Також я донесу цю інформацію до відповідних місій ООН і ОБСЄ. Від Росії ми очікуємо відповіді на пропозицію розблокувати процес звільнення заручників і політв’язнів. Це можна зробити дуже швидко. Була б на це політична воля», – заявила Денісова.

Російська сторона наразі не коментувала слова українського омбудсмена.

21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Того дня Денісова повідомила, що Порошенко зняв Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян.

26 червня Москалькова прибула до Києва, але її не впустили до Лук’янівського СІЗО в Києві, де вона хотіла зустрітися із засудженим у «справі кримських дезертирів» військовослужбовцем Максимом Одинцовим. Водночас перед цим Москалькова зустрілася із затриманими в Україні моряками кримського корабля «Норд».

28 червня Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, в якій 46-й день голодує громадянин України Олег Сенцов. Кортеж доставив її до колонії, об’їхавши Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарного закладу.

Перед цим речник російського омбудсмена Тетяни Москалькової Олексій Зловедов заявив, що Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова, тому й не зможе побачити його.

Денісова вирушила до Росії 13 червня, однак не зустрілася із жодним засудженим там українцем.