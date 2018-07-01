З Майдану – до країн «нормандської четвірки». Акція на підтримку Сенцова у Києві – фото

У Києві на майдані Незалежності кілька сотень людей вийшли на акцію підтримки ув’язненого режисера Олега Сенцова та інших українських політв’язнів Кремля. Учасники акції тримали в руках плакати і банери із зображенням Сенцова, а також з гаслами «Free Sentsov» і «Save Oleg Sentsov».



Як пояснюють організатори, це міжнародна акція, заходи в рамках якої відбуваються у різних країнах світу, зокрема – в Литві, Грузії, США. Її суть полягає в тому, що люди влаштовують автопробіги і йдуть ходою до посольств країн «нормандської четвірки», де закликають сприяти звільненню Сенцова та інших українських політв’язнів.



Учасники столичної акції пройшли до посольств Франції та Німеччини. Там вони передали звернення до французького та німецького лідерів – Емманюеля Макрона та Анґели Меркель. До акції також приєдналися представники «Автомайдану».