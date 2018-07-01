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01 Липень 2018, Київ 23:40
Фотогалереї

З Майдану – до країн «нормандської четвірки». Акція на підтримку Сенцова у Києві – фото

У Києві на майдані Незалежності кілька сотень людей вийшли на акцію підтримки ув’язненого режисера Олега Сенцова та інших українських політв’язнів Кремля. Учасники акції тримали в руках плакати і банери із зображенням Сенцова, а також з гаслами «Free Sentsov» і «Save Oleg Sentsov».

Як пояснюють організатори, це міжнародна акція, заходи в рамках якої відбуваються у різних країнах світу, зокрема – в Литві, Грузії, США. Її суть полягає в тому, що люди влаштовують автопробіги і йдуть ходою до посольств країн «нормандської четвірки», де закликають сприяти звільненню Сенцова та інших українських політв’язнів.

Учасники столичної акції пройшли до посольств Франції та Німеччини. Там вони передали звернення до французького та німецького лідерів – Емманюеля Макрона та Анґели Меркель. До акції також приєдналися представники «Автомайдану».
У Києві на Майдані Незалежності кілька сотень людей вийшли на акцію підтримки ув&rsquo;язненого режисера Олега Сенцова та інших українських політв&rsquo;язнів Кремля
1 У Києві на Майдані Незалежності кілька сотень людей вийшли на акцію підтримки ув’язненого режисера Олега Сенцова та інших українських політв’язнів Кремля
Учасники акції тримали в руках плакати і банери із зображенням Сенцова, а також з гаслами &laquo;Free Sentsov&raquo; і &laquo;Save Oleg Sentsov&raquo;
2 Учасники акції тримали в руках плакати і банери із зображенням Сенцова, а також з гаслами «Free Sentsov» і «Save Oleg Sentsov»
Як пояснюють організатори, це міжнародна акція, заходи в рамках якої проходять в різних країнах світу, зокрема &ndash; в Литві, Грузії, США
3 Як пояснюють організатори, це міжнародна акція, заходи в рамках якої проходять в різних країнах світу, зокрема – в Литві, Грузії, США
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Під час акції на Майдані відбувся також імпровізований мітинг лідерів Меджлісу кримськотатарського народу
6 Під час акції на Майдані відбувся також імпровізований мітинг лідерів Меджлісу кримськотатарського народу
Зокрема, народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав зробити все, щоби звільнити з російських в&rsquo;язниць всіх громадян України
7 Зокрема, народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав зробити все, щоби звільнити з російських в’язниць всіх громадян України
До акції також приєдналися представники &laquo;Автомайдану&raquo;
8 До акції також приєдналися представники «Автомайдану»
Після акції на майдані Незалежності учасники влаштували ходу в бік посольства Франції
9 Після акції на майдані Незалежності учасники влаштували ходу в бік посольства Франції
Біля французького посольства вони залишили звернення до президента Франції Емманюеля Макрона &nbsp;
10 Біля французького посольства вони залишили звернення до президента Франції Емманюеля Макрона
 
Потім учасники акції вирушили до посольства Німеччини
11 Потім учасники акції вирушили до посольства Німеччини
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Учасники акції також передали звернення до німецького канцлера Анґели Меркель з вимогою сприяти звільненню Олега Сенцова та інших українських політв&rsquo;язнів, яких утримує Росія
13 Учасники акції також передали звернення до німецького канцлера Анґели Меркель з вимогою сприяти звільненню Олега Сенцова та інших українських політв’язнів, яких утримує Росія
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