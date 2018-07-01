Українська омбудсмен Людмила Денісова зустрінеться з послами ЄС – програма «Завтра»

Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова в ефірі програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна» – заявила, що в понеділок, 2 липня зустрінеться з послами Європейського Союзу, щоб обговорити, як і чому її не допустили до українських політв’язнів в Росії.

«Завтра на 14:00 я зустрічаюся саме з послами Європейського Союзу і буду розповідати їм про свою поїздку, про стан виконання домовленостей між двома президентами», – сказала Денісова.

Вона наголосила, що двосторонні домовленості щодо відвідування в’язнів в Росії та в Україні не принесли результату через те, що перша була не зацікавлена в цьому і зробила все, аби зірвати процес.

Українська омбудсмен очікує, що посли засудять дії Росії і всіх причетних державних органів, які не пустили її до українських громадян, що тримаються на російській території.

За словами Денісової, від Росії вона чекає виконання обов’язків, які та взяла на себе, і домовленостей щодо обміну полоненими і звільнення українських політв’язнів.

21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Того дня Денісова повідомила, що Порошенко зняв Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян.

26 червня Москалькова прибула до Києва, але її не впустили до Лук’янівського СІЗО в Києві, де вона хотіла зустрітися зі засудженим у «справі кримських дезертирів» військовослужбовцем Максимом Одинцовим. Водночас перед цим Москалькова зустрілася із затриманими в Україні моряками кримського корабля «Норд».

28 червня Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, в якій того дня 46-й день голодував громадянин України Олег Сенцов. Кортеж доставив її до колонії, об’їхавши Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарного закладу.

Перед цим речник російського омбудсмена Тетяни Москалькової Олексій Зловедов заявив, що Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова, тому й не зможе побачити його.

Денісова вирушила до Росії 13 червня, однак їй не дали можливості зустрітися з жодним, засудженим там, українцем.