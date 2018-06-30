Радіо Свобода Daily: на стадіоні «Олімпійський» напишуть: «Олегу, Україна з тобою!»

У Сенцова стан стабільний –​ адвокат

Стан здоров’я утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, поки що стабільний і без змін, повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе

Натомість уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова наголосила, що суперечливі заяви про стан здоров’я Сенцова змушують думати, що його можуть насильно годувати, давати суміш, «яка складається з незрозумілих і невідомих компонентів». «Ми не знаємо впливу цієї суміші на здоров’я і психіку», – сказала вона. Тепер Денісова збирається поінформувати міжнародну спільноту про відмову Росії надати їй можливість зустрітися із ув’язненими в Росії українцями.

Тим часом на стадіоні «Олімпійський» у Києві готують акцію на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Організатори акції закликають прийти на «Олімпійський» о 21-й годині 2 липня. Вони збираються запалити на полі надпис «Олегу, Україна з тобою!»

Клиха етапували до психіатричної лікарні

Засудженого в Росії українця Станіслава Клиха етапували з колонії до психіатричної лікарні. «Я подзвонила Тетяні Щур, правозахисниці в Росії... Вона каже, що був у нього адвокат, сказав, що він у дуже поганому стані, навіть не зміг з ним поговорити. Якісь документи підписав, а які, я не знаю», – повідомила його мати Тамара Клих.

Про що ще цікаво знати?

Лідери ЄС продовжили санкції проти Росії через її агресію в Україні.

У Львові знищили меморіальну дошку Іванові Франку.

Брат російського опозиційного політика Олексія Навального Олег, засуджений наприкінці 2014 року до трьох із половиною років колонії, 29 червня вийшов на свободу.

Військово-морські сили України

За майже 26 років існування в Україні Військово-морських сил дату професійного свята військових моряків змінювали кілька разів – із політичних міркувань (щоправда, завжди цей день святкувався влітку). Із 2015-го День флоту відзначається в першу неділю липня. В Одесі, яка через анексію Криму перетворилася на флотську столицю України, кореспондентка Радіо Свобода поспілкувалася з командувачем Військово-морських сил Ігорем Воронченком. Напередодні свята віце-адмірал розповів про те, чим зараз живуть ВМС – такі собі «міні-Збройні сили», бо ж складаються з морської, сухопутної та повітряної компонент.

Азартний бізнес «без перспектив»

Через кілька місяців після окупації українського Криму президент Росії Володимир Путін підписав закон свого ж авторства про створення двох гральних зон: у Криму та російському Сочі. На той момент у Росії формально вже існували чотири таких зони: в Краснодарському, Алтайському, Приморському краях і в Калінінградській області. Станом на 2018 рік усі гральні зони були активні. Окрім кримської. Наші журналісти описали амбітні «азартні» плани підконтрольних Кремлю кримських «чиновників».

Шведські дороги – найбезпечніші в ЄС

Двадцять років тому в Швеції щороку на дорогах гинули понад 500 осіб, тобто було майже 60 жертв на 1 мільйон осіб. У 2017 році в результаті ДТП в Швеції загинули 253 людини, або в середньому 25 осіб на 1 мільйон населення. Це найнижчі цифри в ЄС: ще менше людей нині гине на дорогах в Норвегії, яка не входить до Євросоюзу. Що конкретно в Швеції за 20 років було зроблено для підвищення рівня дорожньої безпеки? Про це телеканалові «Настоящее время» (спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») розповів Маттс-Оке Белін, фахівець з безпеки із Транспортної адміністрації Швеції.

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