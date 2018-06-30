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30 Червень 2018, Київ 08:09
Політика

Радіо Свобода Daily: на стадіоні «Олімпійський» напишуть: «Олегу, Україна з тобою!»

Банер на фасаді палацу Потоцького у Львові з вимогою звільнити Олега Сенцова з російської в’язниці. Львів, 8 червня 2018 року

У Сенцова стан стабільний –​ адвокат

Стан здоров’я утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, поки що стабільний і без змін, повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе

Натомість уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова наголосила, що суперечливі заяви про стан здоров’я Сенцова змушують думати, що його можуть насильно годувати, давати суміш, «яка складається з незрозумілих і невідомих компонентів». «Ми не знаємо впливу цієї суміші на здоров’я і психіку», – сказала вона. Тепер Денісова збирається поінформувати міжнародну спільноту про відмову Росії надати їй можливість зустрітися із ув’язненими в Росії українцями.

Було б дивно, якби український омбудсмен була громадянкою Росії – Денісова про відмову Москалькової у зустрічі із Сенцовим (відео)
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Було б дивно, якби український омбудсмен була громадянкою Росії – Денісова про відмову Москалькової у зустрічі із Сенцовим (відео)

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Тим часом на стадіоні «Олімпійський» у Києві готують акцію на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Організатори акції закликають прийти на «Олімпійський» о 21-й годині 2 липня. Вони збираються запалити на полі надпис «Олегу, Україна з тобою!»

Клиха етапували до психіатричної лікарні

Засудженого в Росії українця Станіслава Клиха етапували з колонії до психіатричної лікарні. «Я подзвонила Тетяні Щур, правозахисниці в Росії... Вона каже, що був у нього адвокат, сказав, що він у дуже поганому стані, навіть не зміг з ним поговорити. Якісь документи підписав, а які, я не знаю», – повідомила його мати Тамара Клих.

Про що ще цікаво знати?

Лідери ЄС продовжили санкції проти Росії через її агресію в Україні.

У Львові знищили меморіальну дошку Іванові Франку.

Брат російського опозиційного політика Олексія Навального Олег, засуджений наприкінці 2014 року до трьох із половиною років колонії, 29 червня вийшов на свободу.

Зустріч Олексія Навального з братом, який відсидів 3,5 роки – відео
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Зустріч Олексія Навального з братом, який відсидів 3,5 роки – відео

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Військово-морські сили України

За майже 26 років існування в Україні Військово-морських сил дату професійного свята військових моряків змінювали кілька разів – із політичних міркувань (щоправда, завжди цей день святкувався влітку). Із 2015-го День флоту відзначається в першу неділю липня. В Одесі, яка через анексію Криму перетворилася на флотську столицю України, кореспондентка Радіо Свобода поспілкувалася з командувачем Військово-морських сил Ігорем Воронченком. Напередодні свята віце-адмірал розповів про те, чим зараз живуть ВМС – такі собі «міні-Збройні сили», бо ж складаються з морської, сухопутної та повітряної компонент.

Азартний бізнес «без перспектив»

Через кілька місяців після окупації українського Криму президент Росії Володимир Путін підписав закон свого ж авторства про створення двох гральних зон: у Криму та російському Сочі. На той момент у Росії формально вже існували чотири таких зони: в Краснодарському, Алтайському, Приморському краях і в Калінінградській області. Станом на 2018 рік усі гральні зони були активні. Окрім кримської. Наші журналісти описали амбітні «азартні» плани підконтрольних Кремлю кримських «чиновників».

Шведські дороги – найбезпечніші в ЄС

Двадцять років тому в Швеції щороку на дорогах гинули понад 500 осіб, тобто було майже 60 жертв на 1 мільйон осіб. У 2017 році в результаті ДТП в Швеції загинули 253 людини, або в середньому 25 осіб на 1 мільйон населення. Це найнижчі цифри в ЄС: ще менше людей нині гине на дорогах в Норвегії, яка не входить до Євросоюзу. Що конкретно в Швеції за 20 років було зроблено для підвищення рівня дорожньої безпеки? Про це телеканалові «Настоящее время» (спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») розповів Маттс-Оке Белін, фахівець з безпеки із Транспортної адміністрації Швеції.

Металеві канати замість «відбійників» на дорозі в Швеції
Металеві канати замість «відбійників» на дорозі в Швеції

Переймайте лише корисний досвід!

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