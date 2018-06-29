Шведські дороги – найбезпечніші в ЄС. Як вдалося знизити смертність у два рази?

Богдан Орлов

Двадцять років тому в Швеції щороку на дорогах гинули понад 500 осіб, тобто було майже 60 жертв на 1 мільйон осіб. У 2017 році в результаті ДТП в Швеції загинули 253 людини, або в середньому 25 осіб на 1 мільйон населення. Це найнижчі цифри в ЄС: ще менше людей нині гине на дорогах в Норвегії, яка не входить до Євросоюзу.

Для порівняння, в Україні в 2017 році кількість загиблих на дорогах в перерахунку на 1 мільйон осіб склала приблизно 78 загиблих, в Росії – 130, у Казахстані, за офіційними даними, – 114 загиблих на дорогах, в Киргизстані – 146, в Азербайджані – 74, в Білорусі – в середньому 62 жертви ДТП на мільйон жителів.

Швеції вдалося досягти вражаючих успіхів у зниженні смертності внаслідок ДТП. Шведи вважають, що успіх багато в чому був досягнутий завдяки стратегії Vision Zero і правильному плануванню дорожньої інфраструктури, а зовсім не завдяки драконівським штрафам або жорстким діям поліції.

Що конкретно в Швеції за 20 років було зроблено для підвищення рівня дорожньої безпеки? Про це телеканалові «Настоящее время» (спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») розповів Маттс-Оке Белін, фахівець з безпеки із Транспортної адміністрації Швеції.

– У 1997 році парламент Швеції ухвалив стратегію Vision Zero, в якій було задекларовано намір звести дорожню смертність і серйозний травматизм до нуля. Чи не занадто ідеалістичними були ці плани?

– Коли ми починали обговорювати Vision Zero в 90-х роках минулого століття, то, справді, це було баченням. Зараз ми сприймаємо цю стратегію більше як мету.

– У чому суть цієї стратегії?

Vision Zero – це зміна підходу до питання дорожньої безпеки

– Vision Zero – це зміна підходу до питання дорожньої безпеки. Люди, водії і пішоходи, роблять помилки. У нас на дорогах є молодь, люди похилого віку. Є різні люди, які роблять найбільш ідіотські вчинки на дорогах і вулицях. Тому відповідальність за безпеку на дорогах автоматично лягає на нас, творців дорожньої системи.

Я можу навести приклад того, що конкретно ми робимо в рамках Vision Zero. В кінці 1990-х ми думали, як вирішувати проблему лобових зіткнень двох машин, в яких регулярно гинули люди.

Ми замість звичайних двосмугових доріг придумали дороги «2+1»: кожні кілька кілометрів у вас на дорозі є дві смуги в одному напрямку руху

Спочатку ми думали переробити існуючі широкі дороги в магістралі. Але це було дуже дорого і не дуже виправдано, оскільки густота населення в Швеції невелика і багатосмугові дороги не були б завантажені. Традиційний підхід в цих випадках – інформаційна робота з водіями, посилення їхньої відповідальності за поведінку на дорогах і так далі. Але загалом він теж був неефективний.

Тоді ми замість звичайних двосмугових доріг придумали так звані дороги «2+1»: кожні кілька кілометрів у вас на дорозі є дві смуги в одному напрямку руху.

Посередині такої дороги встановили бар'єри з металевих тросів

Це дає можливість водіям спокійно обганяти інші машини. А посередині такої дороги ми встановили бар'єри з металевих тросів: вони реально дуже плавно гальмують машину. Тобто ми ніби ставимо на дорогах додаткові ремені безпеки, тільки поза автомобілем.

Ми побудували вже понад три тисячі кілометрів таких доріг

Ми побудували вже понад три тисячі кілометрів таких доріг – і вони більш ніж на 90% безпечніші від тих, що були раніше. І також в рази дешевші за автомагістралі.

– Як працює Vision Zero в населеному пункті, місті чи селі?

– Уявімо, є класичне чотиристороннє перехрестя. Традиційний підхід для вирішення питання безпеки на цьому перехресті – встановлення світлофора. Він дійсно знизить кількість аварій, але ті, які відбудуться, навпаки, будуть дуже серйозними. Адже класичний сценарій аварії на світлофорі – коли хтось помилково їде на червоний: в цьому випадку через високу швидкість і велику кінетичну енергію результат часто буває трагічний.

Якщо ми зробимо кругове перехрестя – кількість аварій на ньому може трохи зрости, але ДТП будуть легшими

Але якщо ми зробимо кругове перехрестя – результат буде іншим. Кількість аварій на ньому може трохи зрости: адже проїжджати коло трохи складніше, ніж просто повертати. Але ДТП будуть легшими, оскільки перед колом водії знижують швидкість.

– Справді, в Швеції дуже багато кругових перехресть.

В багатьох місцях обмеження швидкості сьогодні становить 30 кілометрів на годину

– Якби ви подивилися на наше місто в 1990-х роках, то побачили б дуже багато світлофорів, звичайних переходів із зеброю, а також дозволену швидкість 50 кілометрів на годину. Зараз ситуація змінилася: у нас багато кругових перехресть і штучних перешкод для зниження швидкості (вони побудовані за принципом «лежачого поліцейського», але досить м'якого для автомобіля – ред.). При цьому в багатьох місцях обмеження швидкості сьогодні становить 30 кілометрів на годину.

– 30 кілометрів на годину – чи не занадто це мало для міста?

Якщо швидкість автомобіля складає всього 30 кілометрів на годину – шанси загинути менше ніж 10%

– Я вам так відповім: якщо ви – незахищений учасник дорожнього руху, наприклад, пішохід або велосипедист, і вас збиває машина на швидкості 50 кілометрів на годину, то ризик загинути у вас – близько 80%. Але якщо швидкість автомобіля складає всього 30 кілометрів на годину – шанси загинути у вас менше ніж 10%. Коли в кінці 1990-х років ми почали пояснювати це інженерам-дорожникам по всій країні, це було для них відкриттям.

При підході Vision Zero ми надаємо пріоритет незахищеним учасникам дорожнього руху: пішоходам і велосипедистам

В цілому при підході Vision Zero ми надаємо пріоритет незахищеним учасникам дорожнього руху: пішоходам і велосипедистам, адже вони більш вразливі, ніж автомобілісти.

Дві основні стратегії для міського середовища – це контроль швидкості і поділ потоків руху

Загалом дві основні стратегії для міського середовища – це контроль швидкості і поділ потоків руху.

– Також я бачив в Швеції багато камер, моніторять швидкісний режим, особливо на звичайних двосмугових дорогах.

– Так, але вони не ввімкнені увесь час: вони у випадковому порядку вмикаються і вимикаються з офісу на півночі Швеції. Тобто, коли ви під'їжджаєте до камери, ви реально не знаєте, чи ввімкнена конкретна камера, чи ні.

Великою мірою все, що ми хотіли зробити цими камерами – нагадати людям про швидкісний режим. Якщо ви перевищили швидкість один раз або два помилково – штраф на вас навіть можуть і не накласти. Але якщо будете порушувати систематично, то шанси на штраф збільшуються. Люди вважають, що це досить справедлива система, але ми не хочемо ловити людей за допомогою цих камер.

– Чи є у вас проблема з великими тваринами на дорогах, як в Канаді?

– Колись була така проблема. Але ми багато інвестували в загороджувальні сітки, вони дуже добре працюють. Тільки в місцях міграції, наприклад, лосів, ми загородження не ставимо, але тоді обмежуємо в цих місцях швидкість і ставимо відповідні знаки.

– Питання стосовно алкоголю. Я чув, що в Швеції водієві, якого впіймали за кермом у нетверезому стані, можуть запропонувати зберегти права. Чи так це?

В Швеції людина може замість позбавлення водійських прав почати регулярно відвідувати лікаря і встановити в своїй машині систему Alсolock

– Так, таке можливо. Адже іноді від наявності водійських прав залежить, як буде складатися життя людини: наприклад, разом із правами він може втратити роботу. Тому в Швеції є така опція: людина може замість позбавлення водійських прав почати регулярно відвідувати лікаря і встановити в своїй машині систему Alсolock – вона не дозволить завести автомобіль, якщо водій не пройде тест на алкоголь.

Зараз 90% всіх шкільних автобусів у Швеції обладнані такою технологією

Наша мета – щоб подібна технологія була у всіх автомобілях, а не тільки у тих водіїв, у кого є проблеми. Наприклад, зараз 90% всіх шкільних автобусів у Швеції обладнані такою технологією. Ми думаємо, що в майбутньому для запобігання водіння в нетверезому вигляді якась схожа система буде встановлюватися у кожній машині. І це буде такою ж звичайною річчю, як ремінь безпеки.

– Якщо людина після ДТП помирає в лікарні, то вона потрапляє в офіційну статистику смертності в результаті ДТП?

– Жертвою ДТП в Швеції вважається людина, яка померла в лікарні протягом 30 днів після отримання травм на дорозі. При цьому для аналізу дорожньої смертності і травматизму в Швеції ми враховуємо не тільки дані поліції, але і самі збираємо інформацію з усіх лікарень країни. Це дозволяє отримати більш точні дані про серйозні травми – адже поліцейський не завжди може правильно оцінити серйозність травми, яку отримав у ДТП потерпілий.

– Ділитися ви своїм досвідом з іншими країнами?

– Так, звичайно, і інтерес до нашої великий – від США до Нової Зеландії. До речі, у вересні до нас має приїхати на навчання група з Росії. Для нас важливо ділитися філософією Vision Zero з іншими країнами, це також добре для нас, адже коли інші країни починають працювати в цьому напрямку, то у них можуть виникнути нові ідеї, які ми теж можемо використовувати.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»