На 22 вулицях Києва можуть дозволити швидкість руху до 80 км/год

80 кілометрів за годину може стати нормою на 22 київських вулицях. Такий проект рішення погодила постійна комісія міськради з питань транспорту, зв’язку і реклами, повідомили в київській мерії.

Так, планується дозвіл на швидкий рух вулицями з хорошим дорожнім покриттям, які обладнані, надземними і підземними пішохідними переходами. Підвищений швидкісний режим планують вводити в період з 1 квітня по 1 листопада.

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У міській раді заявили, що, враховуючи важливість забезпечення належних умов для життєдіяльності Києва, виникає необхідність збільшити дозволену швидкість руху на окремих ділянках. Відповідно до постанови Кабміну, міська влада повинна узгоджувати відповідний перелік автошляхів із Національною поліцією. Також мають враховуватись належні дорожні умови.

«У місті кілька десятків магістралей з якісним дорожнім покриттям, відбійниками, надземними й підземними пішохідними переходами. Все це дозволяє пересуватись ними швидко і безпечно. Тому для комфорту й зручності водіїв, ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год», – заявив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Прокопів.

З нового року набули чинності поправки до Правил дорожнього руху, згідно з якими максимальна швидкість транспортних засобів у населених пунктах знижена з 60 до 50 кілометрів за годину.