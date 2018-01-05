Швидкість руху обмежили до 50 км/год, але карати порушників патрульні ще не можуть

Обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год вступили в дію 1 січня 2018 року. Однак на дорогах, кажуть водії, наразі мало що змінилося. Правоохоронці і досі не можуть вимірювати швидкість і штрафувати за порушення, тож на разі нові правила виконують лише сумлінні громадяни. Законопроект, який визначає технічні засоби фіксації і передбачає санкції для порушників, перебуває на розгляді у профільному парламентському комітеті.

«Зараз запровадили 50 км/год – вони, перелякані, їдуть 40. Поки що в місті немає корків, але завтра буде жах», – каже 41-річний водій Владислав, думку якого Радіо Свобода запитало на одному із паркінгів у Києві.

Потоки машин у містах зазвичай рухаються значно швидше, розповідає президент громадської організації «Київ автомобільний» Олексій Мкртчян. За його словами, українські водії їздять так, як звикли – а сповільнення збільшує ризик на дорозі.

«Якщо люди вмикають 50 км/год і їдуть в лівій чи другій смузі, скажімо, по Московському мосту, то дійсно створюють величезну небезпеку ДТП», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

В одній із київських автошкіл уже протягом кількох місяців готують студентів до нововведень. Однак паралельно вчать обирати варіант «60 км/год» під час теоретичного іспиту. За словами директорки школи Катерини Парфьонової, остання група складала іспит 21 грудня – автоматична система оцінювання зараховувала правильні відповіді, згідно зі старими стандартами. Бути законослухняними чи ні, говорить Парфьонова, лежить лише на сумлінні її учнів.

Допоки правоохоронці не отримають можливості фіксувати швидкість і притягувати до відповідальності, водії можуть почати себе перевиховувати, усвідомлювати, що «жорсткий контроль неминучий», каже Мкртчян. Покарань за перевищення швидкості поки що немає.

У містах залишаються ділянки, де дозволена швидкість вища за 50 км/год

У прес-службі патрульної поліції Києва пояснюють, що для обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год було достатньо постанови Кабінету міністрів України від 10 листопада 2017 року №883. Далі ж справа за Верховною Радою.

При цьому заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький раніше наголошував: правила дорожнього руху і досі дозволяють місцевій владі пропонувати ділянки міста, де максимальна швидкість буде вищою (йдеться про пункт 12.8 правил).

Активіст Олексій Мкртчян розповів Радіо Свобода, що порушував це питання у розмові із керівництвом патрульної поліції Києва. За його словами, там запевнили, що в Києві залишаться дороги, на яких можна буде їздити зі швидкістю 90 км/год. Більше того, за словами Мкртчяна, у відомстві готові розширити список таких шляхів і готові до обговорень з активістами. У прес-службі такої інформації поки що не коментували.

За порушення штрафуватимуть після того, як парламент проголосує зміни до законів

Також поки що залишається чинною норма Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф за перевищення швидкості на 20 км/год. Цей ліміт планують зменшити до 10 км/год у законопроекті 7286, який визначає також технічні засоби для вимірювання швидкості та нові обсяги штрафів. Верховна Рада повернула цей законопроект на доопрацювання у профільний комітет 21 грудня.

«Санкції (за порушення правил дорожнього руху – ред.) можуть запрацювати лише після законодавчого забезпечення цих змін», – пояснює у коментарі Радіо Свобода народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Він є першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Щоб притягувати порушників до відповідальності, патрульним потрібна техніка для вимірювання швидкості, зазначає адвокат і експерт із безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв.

Згідно із законопроектом 7286, поліція зможе розміщувати на зовнішньому периметрі доріг і будівель «фото- і відеотехніку, в тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі, технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень».

Депутат Микола Паламарчук («БПП»), який очолює в комітеті робочу групу щодо цього законопроекту, роз’яснює: це дозволить правоохоронцям використовувати портативні, напівавтоматичні засоби для вимірювання швидкості.

Такі використовувала упродовж останніх років ДАІ, розповідає Караваєв. За його словами, тоді американські лазерні вимірювачі швидкості Trucam не викликали зауважень правозахисників, однак зараз опинилися на складах. Чинна редакція закону про Національну поліцію не дозволяє їх використовувати.

За словами Мосійчука, комітет повторно розгляне законопроект 7286 у першу середу пленарної сесії парламенту. На сайті Верховної Ради наразі немає розкладу засідань у 2018 році, але Паламарчук говорить, що доопрацювання законопроекту займе близько двох тижнів. Якщо Верховна Рада проголосує за ці зміни до законодавства, вони наберуть чинності наступного дня.