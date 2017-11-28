Швидкість до 50 кілометрів на годину: чи загальмують водії

Гості програми «Ваша Свобода»: Володимир Мартиненко, голова Громадської ради МВС, радник міністра внутрішніх справ; Остап Новицький, журналіст AUTO.RIA; Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.

В Україні полюбляють наголошувати, що «Україна – не Росія». І це, здебільшого, справедливо – інакше Путін не проводив би понад три роки гібридну агресію. Але в деяких моментах Леонід Кучма таки помилився. Росія – один із лідерів світу за кількістю ДТП. У державі, що «встайот с колєн», у десятеро більше шансів загинути на автошляхах, ніж, наприклад, у Норвегії, за даними Євростату. Однак в Україні теж мало чим є пишатися. Щодня в ДТП гине 13 осіб, не кажучи про десятки тисяч травмованих впродовж року. Від початку нинішнього року на дорогах сталося майже 117 тисяч ДТП! І уряд вирішив знизити максимальну швидкість руху в населених пунктах із 60 до 50 кілометрів на годину. Це може стати нормою вже з 1 січня 2018 року. А перші права «новачкам» пропонують видавати лише на два роки. Також хочуть переглянути штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Зі швидкістю руху 50 км/год, якщо трапляється ДТП, особливо з пішоходом, шанси на виживання людини в рази вищі

​Олександр Лащенко: Пане Білошицький, що це за нововведення – ці 50 км/год? Як це почнуть фіксувати? Які санкції проти порушників?

Олексій Білошицький: Із 1 січня 2018 року вводиться нове обмеження швидкості руху до 50 кілометрів на годину саме в місті. Цифра 50 не просто так запроваджується. Це базується на дослідженнях, які проводилися і в зарубіжних країнах, у всіх європейських країнах, щодо швидкості реакції людини на ті чи інші швидкості. Зі швидкістю руху 50 км/год, якщо трапляється ДТП, особливо з пішоходом, шанси на виживання людини в рази вищі, ніж навіть 60 км/год.

Толерантність закону 20 км/год. В окремих місцях можуть бути встановлені знаки обмеження швидкості 70 км/год чи 80 км/год

На даний момент толерантність закону, так би мовити, є 20 км/год. Тобто штраф передбачений, притягнення до відповідальності, коли є перевищення швидкості більш як на 20 кілометрів на годину. Законопроектом, який було подано міністром внутрішніх справ до Верховної Ради, пропонується вдосконалення існуючого законодавства щодо автоматичної фіксації і введення можливості напівавтоматичної фіксації, тобто використання приладів поліцейськими щодо фіксації порушень швидкості. Навіть якщо загальне обмеження буде 50 км/год, то пункт 12.8 правил дорожнього руху передбачає: в окремих місцях, де це можливо, за рішенням органів місцевого самоврядування і за погодженням Нацполіції, можуть бути встановлені знаки обмеження швидкості, які матимуть більшу цифру, наприклад, 70 км/год чи 80 км/год.

– Пане Мартиненко, якщо водій буде їздити, як нічого й не бувало, після набуття чинності про 50 км/год, 60 км/год, 70 км/год, 80 км/год, то який йому штраф загрожує?

ВООЗ говорить про 82% смертельних випадків при зіткненні на 60 км/год, про 20% при 50 км/год

​Володимир Мартиненко: Зменшення від 60 км/год до 50 км/год – це у правилах дорожнього руху, і що затверджує Кабмін. Відносно збільшення адміністративної відповідальності, у деяких випадках навіть зміни до Кримінального кодексу, зміни кримінальної відповідальності треба буде попрацювати з Верховної Радою, щоб нормативні документи максимально швидко були ухвалені. 60 км/год – це 16,7 м/сек, а при 50 км/год – це 13,9 м/сек. Різниця майже в 3 метри – 3 метри переміщення за секунду. ВООЗ говорить про 82% смертельних випадків при зіткненні на 60 км/год, про 20% при зіткненні на 50 км/год.

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Заповітна «двадцяточка» – за неї немає відповідальності. Йде мова про зменшення до дельти в 10 км/год

На сьогодні штрафна система побудована з точки зору покарання водія відносно тих речей, які він скоїв. Зараз є ота заповітна «двадцяточка» – за неї немає відповідальності. Там йде мова про зменшення його до дельти в 10 км/год. Це йде за рахунок неточності визначення приладів для вимірювання швидкості.

Перевищення максимально дозволеної швидкості руху – є 510 гривень. Це максимальний штраф. Є пропозиція змінити до 3400 гривень

На сьогодні перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж 50 км/год– зараз є 510 гривень. Це максимальний штраф. Є пропозиція змінити до 3400 гривень, щоб відповідальність була відчутною.

Збільшили покарання за нетверезе водіння в рази. 10200 – найменше, 48800 – найбільше. Але за цей рік 88 тисяч протоколів за нетверезе керування. Набагато більші цифри, ніж ті, хто гине в АТО. 10 людей в день! За цей рік понад 2,5 тисяч людей вже загинуло на дорозі

Наприклад, збільшили покарання за нетверезе водіння в рази. 10200 – найменше, 48800 – найбільше. Але навіть за цей рік складено більше 88 тисяч протоколів по Україні по ст. 130 за нетверезе керування. Цифри страшні! Так само за минулий і за цей рік більше 5,5 тисяч загиблих. Це набагато більші цифри, ніж ті, хто гине в АТО. Близько 10 людей гине в день! За цей рік понад 2,5 тисяч людей вже загинуло на дорозі.

З 1 січня 2018 року так само впроваджується фото- і відеофіксація порушень дорожнього руху. Питання в тому, як швидко технічно це можна буде виконати? Чи будуть «листи щастя», чи не будуть – вирішуватиме Верховна Рада.

У нас питання величезне з українськими судами. Українська Феміда має дуже цікавий підхід до покарання в тому числі за, наприклад, нетверезе водіння. Близько 50% справ розглядається у судах по ст. 130. Але одна з найбільших проблем – адміністративні правопорушення можуть розглядатися тількив продовж 3 місяців. Навіть не половина доходить. По половині тільки розглядає суд. А ще решта, половину, суд не розглядає, затягуючи в різний спосіб процес. Одна з пропозицій від МВС – продовження цієї адмінвідповідальності від трьох місяців до року. З тих 50% дуже маленький відсоток, хто взагалі платить штраф. Їх менше від 10%.

Якщо за 2 роки три і більше порушень, треба ще раз перездавати на права. Багато осіб в перші два роки й скоюють ДТП

Щодо водійських прав, то постанова вже набула чинності з 26-го числа цього місяця. Посвідчення водія на керування транспортним засобом, якщо отримується перший раз, діє 2 роки. Якщо за ці 2 роки немає адмінправопорушень, пов’язаних з безпекою дорожнього руху, з ПДР, права автоматично обмінюються на ті, які діють вже 30 років. Якщо ж є три і більше порушень, треба ще раз перездавати на права. Дуже багато осіб, які керують якраз в перші два роки транспортними засобами, й скоюють ДТП.

Є ще на розгляді пропозиції відносно того, щоб ввести акредитацію по автошколах. Школу, випускників якої більше скоїли ДТП, позбавляти ліцензії.

– Пане Новицький, яка Ваша оцінка – замість 60 км/год ліміту 50 км/год для водіїв по місту?

Остап Новицький: Насамперед потрібно, щоб ця норма виконувалася. Виконувати її не захочуть, тому щоє сила звички і потрібен контроль. Не буде системи контролю, тоді просте питання: для чого дотримуватися цієї швидкості – можна написати і 5 км/год. Крім того, будуть певні фази прийняття, які переживали ті ж Америка і Європа. Буде саботаж системи, будуть спроби корупції, ігнорування до певної міри. Передбачаються лише штрафи і позбавлення водійських прав. Більше нічого! Система, яка каратиме, але не виправлятиме водіїв, навряд чи працюватиме ефективно, навіть якщо це на законодавчому рівні можна буде запустити. КСУ постановою поки що заморозив системи фіксації контролю швидкості на дорогах!

У німців в 17 разів більша кількість ДТП, у 5 разів більший автопарк, удвічі більша кількість населення, а кількість загиблих у ДТП, як і в Україні

Якщо порівняти нашу статистику по аварійності з німецькою, то у німців в 17 разів більша кількість ДТП, у 5 разів більший автопарк, удвічі більша кількість населення, а кількість загиблих у ДТП плюс-мінус така ж кількість, як і в Україні.

Потрібні, крім каральних, виховні моменти. Ті ж німецькі водії отримують штрафні бали. Це, зрештою, й європейська практика. При сучасних електронних системах все можна перевірити. Якщо за водієм є певна кількість порушень, вилучається водійське посвідчення і водій направляється на додаткові курси чи навчання. Це досить дорога, тривала і принизлива процедура. Німці намагаються не порушувати, щоб не потрапити під дію цього тесту на придатність до керування транспортними засобами. Навіть наші водії, перетнувши кордон з ЄС, починають дотримуватися тієї ж самої культури і їхати 50 км/год, бо розуміють, що штрафи і покарання будуть серйозними і невідворотними.