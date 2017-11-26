Мрії про «безпечне водіння»: українські програмісти придумали спосіб боротьби з ДТП

Розробники з Одеси створюють сервіс, який може поліпшити навички водіння українців. Команда, яка працює над мобільним застосунком, увійшла у трійку переможців конкурсу Open Data Challenge і отримала 400 000 гривень на випуск продукту від Фонду «Східна Європа». Поки в Україні вирішують, як знизити смертність на дорогах і кількість ДТП, розробники прагнуть побудувати бізнес на соціальній меті. Єдине, що треба від держави, – дати доступ до даних.

«Кожен день від дорожньо-транспортних пригод гине 8 людей, а зазнають травм 92 особи», – заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду в листопаді.

У 2016 році в Україні сталося майже 155 тисяч ДТП, понад 25 тисяч – із постраждалими. Було травмовано понад 32 тисячі осіб, загинули – 3187 українців. Протягом 7 місяців 2017-го сталося понад 117 тисяч ДТП, травмовано 25 тисяч осіб, загинуло 2317 людей. Це статистика Міністерства внутрішніх справ.

На дорогах України у 2016 році загинуло в чотири рази більше людей, ніж на фронті

«На дорогах України у 2016 році загинуло в чотири рази більше людей, ніж на фронті», – резюмує голова МВС Арсен Аваков.

Безпечне водіння: реальність чи марні сподівання?

Розробники програмного забезпечення вирішили в основу бізнесу покласти соціальну мету. Керівник проекту Денис Дмитров не приховує, що на мобільному застосунку планує заробляти гроші, але при цьому прагне поліпшити ситуацію на дорогах.

Його програма «Штрафи UA» вже працює і має близько 15 тисяч користувачів. Команда проекту допомагає водіям сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, за що бере певну комісію.

За рік ми державі принесли більше ніж 2 мільйони гривень

«Коли водій отримає постанову про порушення, він має оплатити її протягом 15 днів. За рік ми державі принесли більше ніж 2 мільйони гривень», – розповідає автор проекту.

У планах – запровадити додаткову функцію, на яку розробники вже виграли грант у конкурсі Open Data Challenge.

«Безпечне водіння» – це функція, яка аналізуватиме стиль керування водія: швидкість, плавність гальмування та прискорення, а також час, витрачений на розмови за кермом.

У результаті програма підбиватиме підсумки і присвоює рейтинг користувачу, разом із яким надає й поради.

«Ми хочемо мотивувати водія життєвими штуками: спрацювання машини, споживання пального, ризик ДТП. Всі наші мотиваційні повідомлення спрямовані на те, що може хвилювати водія», – зазначає Денис Дмитров.

Заохоченням для гарних результатів можуть стати різноманітні бонуси – знижки на заправці або на страхування.

Для Радіо Свобода Денис Дмитров демонструє в роботі тестову версію застосунку. Фінальну для користувачів планують випустити до лютого.

Хто цим буде користуватись?

Чи зможе така ідея змінити ситуацію на дорогах, якщо практично всі водії переконані в бездоганності своїх навичок? Хто захоче встановлювати цей застосунок? Питання, які здавалися б риторичними, але у розробника є відповідь на них.

«Не думаю, що занадто великий відсоток водіїв зголоситься. Але того відсотку, який погодиться, нам вистачить, аби складати хоча б якусь статистику, як люди в Україні кермують на різних ділянках доріг, в різних містах», – каже Денис Дмитров.

Але ж «водіїв-мажорів», які нерідко стають учасниками ДТП, така програма ніколи не виправить і навіть не привабить. Це розуміють і розробники, тож розраховують на інших користувачів.

На жаль, ми не зможемо переконати «мажорів» користуватись цим продуктом і поліпшувати свій стиль керування. Просто тому, що цим людям треба поліпшувати стиль життя і, можливо, якось лікувати голову

«На жаль, ми не зможемо переконати «мажорів» користуватись цим продуктом і поліпшувати свій стиль керування. Просто тому, що цим людям треба поліпшувати не стиль водіння спершу, а стиль життя і, можливо, якось лікувати голову. Але давайте говорити об’єктивно: таких людей не так багато, набагато більше ДТП стається із середньостатистичними водіями. І основні причини – це стиль водіння, перевищення швидкості і розмови по мобільному телефону», – пояснює розробник.

Загальну статистику автори застосунку хочуть зробити доступною для громадськості, журналістів та влади.

«Це деперсоналізована інформація без прив’язки до особи. Просто статистика – тут їздять з перевищенням, тут розмовляють телефонами, тут різко гальмують Ми дуже бережливо ставимося до персональних даних, до закону про персональні дані, ми ніколи не розголошували ніякої персональної інформації будь-кому, окрім випадків, коли цього вимагає законодавство – в законі все прописано», – зауважує автор проекту.

В подальшому розробники планують враховувати при підрахунку рейтингу і стан доріг на певній ділянці.

Відкрийте дані, і бізнес допоможе

Денис Дмитров і його команда є випускниками «Інкубатору-1991». Це некомерційна організація, яка однією з перших почала боротьбу за відкриття державних баз даних для користувачів. Мета – створення електронних сервісів із метою зменшити бюрократію та корупцію, а також підвищити ефективність роботи підприємств.

Я буду дуже радіти, якщо мій продукт змінить ситуацію в країні хоча б на 1%

«Я буду дуже радіти, якщо мій продукт змінить ситуацію в країні хоча б на 1%, і сподіваюсь, що таких продуктів стане більше незабаром», – каже він.

Денис Дмитров пояснює, що ключовим фактором для подальшого розвитку є доступ до бази даних МВС про порушення правил дорожнього руху. Розробники ведуть переговори з міністерством, щоб створити для українців можливість дізнаватись про наявні в них штрафи в режимі онлайн через електронний сервіс.

«Тобто водій вводить номер водійського посвідчення і у відповідь отримує перелік несплачених штрафів, або, навпаки, – нічого не значиться і ніколи не було штрафів. Конкретна особа може переглянути лише свої штрафи. Звісно, після авторизації і підтвердження своєї особи. Тобто фактично людина отримує можливість симулювати відвідування патрульної поліції в онлайні», – каже розробник.

У європейських країнах, ба навіть у Росії, Казахстані це так і відбувається, зазначає він.

Cьогодні ми фактично робимо роботу держави, ми допомагаємо державі

«Ми допомагаємо водіям сплачувати штрафи, вирішувати їхні проблеми. І визнає нас держава чи не визнає, через це водії не перестануть нами користуватись. Бо сьогодні ми фактично робимо роботу держави, ми допомагаємо державі. Я не прагну того, щоб нас визнали, але прагну того, щоб усе було максимально відкрито та прозоро», – наголошує Денис Дмитров.

Розробники мобільного застосунку виступають за посилення відповідальності у законах про порушення правил дорожнього руху і наполягають, що введення системи автоматичного фіксування порушень правил на дорозі за допомогою камер усуне корупційну складову і приведе до більшого порядку. Саме такі системи працюють у розвинених країнах.

Днями речник МВС Артем Шевченко в ефірі радіостанції «Голос столиці» заявив, що автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху запрацює вже у 2018 році. Вже в першій половині року порушники почнуть отримувати «листи щастя» із штрафами.