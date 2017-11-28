«Автоматична і напівавтоматична фіксація». У поліції розповіли, як каратимуть за перевищення швидкості

Уряд вирішив знизити максимальну швидкість руху в населених пунктах із 60 до 50 кілометрів на годину. Норма почне діяти з нового року. А перші права «новачкам» пропонують видавати лише на два роки. Також хочуть переглянути штрафи за порушення правил. Про те, як працюватимуть нові норми, у програмі «Ваша Свобода» обговорювали заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, голова Громадської ради МВС, радник міністра Володимир Мартиненко та журналіст AUTO.RIA Остап Новицький.