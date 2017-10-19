Після аварії в Харкові уряд може зменшити швидкість машин до 50 кілометрів на вулицях міст

П’ятеро загиблих і ще шестеро травмованих у лікарнях, з них троє в комі. Такий драматичний наслідок має автодорожня аварія, яка трапилася 18 жовтня увечері в центрі Харкова. Правоохоронці спільно з урядовцями заявляють, що терміново необхідно підвищувати безпеку дорожнього руху, зокрема через запровадження автоматичних відеокамер фіксації порушень на автошляхах і через зменшення швидкості руху автівок.

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Харків’яни шоковані вечірньою аварією. Тому 19 жовтня з самого ранку люди приходили на місце загибелі 5 пішоходів, а це самісінький міський центр – початок вулиці Сумської, несли квіти зі скорботними стрічками і клали їх вздовж стіни будівлі, запалювали свічки і просто стоять мовчки, не стримуючи сліз. І попри такий великий сум у людей за загиблими в автокатастрофі, міська влада не збирається оголошувати жалобу.

За словами першого заступника міського голови Ігоря Терехова, прямої норми закону для оголошення в місті дня скорботи немає. При цьому він зазначив: «Сьогодні в скорботі за загиблими всі харків’яни». Міська влада взяла на себе зобов’язання фінансово допомогти родинам загиблих, профінансувати лікування потерпілих під час аварії, а також допоможе з проведенням поховань.

Після страшної аварії до міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги звернулося семеро людей. Наразі в цій лікарні з травмами різної тяжкості перебуває троє жінок і чоловік. За словами заступника головного лікаря медзакладу Андрія Козаченка, дві сестри перебувають у тяжкому стані з ушкодженнями внутрішніх органів і переломами. В однієї з важкотравмованих – тяжка черепно-мозкова травма.

«Двоє найтяжчих потерпілих перебувають у штучній комі. А двоє мають травми блище середньої складності. Вони не мають ушкоджень внутрішніх органів, які потребували б операції, але мають ушкодження голови, головного мозку і скелетні травми», – розповів заступник керівника лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Решта троє жертв аварії, серед яких водій Volkswagen Touareg та пасажир Lexus, а це машини, які зіштовхнулися на величезній швидкості, обійшлися амбулаторною допомогою. Ще дві жінки на лікуванні в обласному шпиталі. Вагітна жінка наразі в медекоментозному сні, кажуть медики, Цій жінці нічого не загрожує, прогноз щодо народження дитини добрий.

Правоохоронці заявляють, що ніякий соціальний статус водіїв не вплине на перебіг слідства, винні будуть покарані. Така заява пояснюється зневірою суспільства щодо покарання дівчини-водія, в якої батько неначебто бізнесмен.

Дівчина неодноразово порушувала правила водіння – прокуратура

Низка ЗМІ, з посиланням на свої джерела, повідомили, що за кермом, так би мовити, «вбивчої» машини була Олена Зайцева – прийомна донька харківського підприємця Василя Зайцева – президента ТОВ «Група – Тайфун».

За даними поліції та обласної прокуратури, дівчина неодноразово порушувала правила водіння.

«Можу зазначити, що впродовж останніх двох років вона шість разів притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення правил автодорожнього руху», – повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Віта Дубовик.

Вітчим дівчини-водія Василь Зайцев заперечує заяви правоохоронців щодо чисельних автопорушень, каже, що за два роки в Олени не було жодних проблем як у водія. Зі своєю донькою він ще не зміг поговорити, бо та перебуває в слідчому ізоляторі.

Експерти з’ясовуватимуть, на якій швидкості рухалися машини, і чи не розмовляла по мобільному телефоні 20-річна дівчина, яка керувала «Лексусом».

Харківська трагедія знов змусила заговорити, цитуємо міністра інфраструктури Володимира Омеляна, «про драконівські штрафи» для порушників автомобільних правил. У коментарі Радіо Свобода міністр інфраструктури заявив, що є пропозиція зменшити швидкість руху автівок у містах до 50 кілометрів на годину.

«Це не наша примха, це чіткі дослідження європейських безпекових інститутів. Вони чітко показують, що при швидкості 60 кілометрів автомобіль, в разі потрапляння в пішохода… пішохід гине. В 50 кілометрів у водія є більше часу на гальмування, менша гальмівна дистанція і максимально, що може бути – це травматизм. Тому ми вважаємо, що необхідно ввести цю норму», – наголосив Омелян.

Він повідомив, що представники Мінінфраструктури спільно з МВС, Міністерством охорони здоров’я, Міносвіти та депутатами нині обговорюють заходи зі зниження смертності на українських дорогах.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступає за ухвалення до кінця поточного року парламентом і урядом актів, що дозволяють запровадити в дію: повсюдне застосування процедур автоматичної відеофіксації порушень і жорсткі штрафи; радикальне посилення покарання за водіння автомобілів у нетверезому стані.

На 20 жовтня заплановане в Київському районному суді Харкова засідання щодо обрання запобіжного заходу. Прокуратура вимагатиме для водія «Лексуса» Олени Зайцевої тримання під вартою. Як зазначили в поліції, ДТП розслідується за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті якого загинули кілька людей».