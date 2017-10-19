Аваков: підозрювана винуватиця ДТП у Харкові арештована судом

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що затримана напередодні поліцією ймовірна винуватиця ДТП у Харкові, внаслідок якого загинули п’ятеро людей, арештована судом.

«Винуватиця затримана поліцією й арештована судом. Поліція проводить розслідування, вивчає, в тому числі, роль водія другої машини, що брала участь в ДТП, – за результатами якого, сподіваюся, суд ухвалить адекватне тяжкості скоєного кожним із них рішення», – написав Аваков у Facebook 19 жовтня.

За даними МВС, внаслідок ДТП, що сталося ввечері 18 жовтня в Харкові, загинули п’ятеро людей, ще шестеро травмовані, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Як повідомили в поліції, за попередніми даними, на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові позашляховик під керуванням 20-річної дівчини, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем під керуванням 49-річного чоловіка. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.

За даними міністра Авакова, у 2016 році в дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинули 3187 людей, травмовані понад 32 тисячі, а від початку 2017 року на дорогах загинули 2317 і травмовані понад 25 тисяч людей.