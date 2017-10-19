Омелян та Аваков закликали Раду посилити відповідальність для порушників ПДР

Міністр інфраструктури Володимир Омелян наполягає збільшення штрафів за перевищення швидкісного режиму з 2018 року, а міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков – на жорсткому покаранні за порушення правил дорожнього руху. Про це урядовці написали на сторінках у Facebook, коментуючи аварію у Харкові 18 жовтня, в результаті якої є загиблі та поранені.

«Ми наполягаємо – 50 км/год (в межах населених пунктів – ред.) і драконівські штрафи за перевищення швидкісного режиму, не пристебнутий ремінь безпеки на передніх і задніх сидіннях, відсутність дитячих сидінь при перевезенні дітей. Обов’язкові фото- і відеофіксація порушень і «листи щастя», позбавлення прав за водіння в нетверезому стані», – написав Омелян.

Він повідомив, що представники Мінінфраструктури спільно з МВС, Міністерством охорони здоров’я, Міносвіти та депутатами сьогодні обговорить заходи зі зниження смертності на українських дорогах.

«Упродовж тижня вони будуть узгоджені і почнуться з 1 січня 2018 року», – додав Омелян.

Ініціативу про жорстке покарання за порушення правил руху на дорозі висловив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Необхідно негайно, до кінця поточного року ухвалити законодавчі акти, які є в парламенті і уряді, що дозволяють ввести в дію повсюдне застосування процедур автоматичної відеофіксації порушень і жорсткі штрафи; радикальне посилення покарання за водіння автомобілів у п’яному вигляді», – зазначив Аваков.

Він зазначив, що за минулий рік через ДТП на дорогах загинули 3187 людей, а за 9 місяців поточного року – 2317.

Ввечері 18 жовтня у Харкові автомобіль «Лексус» під керуванням 20-річної дівчини, за попередніми даними поліції, проїхав «на заборонний сигнал світлофора», врізався в інший легковик, а потім через удар виїхав на тротуар. В результаті загинули п’ятеро людей, і були поранені ще шестеро, двоє з них у критичному стані. Жінку після аварії затримали, вона перебуває у СІЗО.

За фактом аварії відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі з втратою права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.