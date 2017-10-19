За даними МВС, внаслідок ДТП, що сталося ввечері 18 жовтня в Харкові, загинули п’ятеро людей, ще шестеро травмовані, двоє з них перебувають у тяжкому стані. За попередніми даними, на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові позашляховик під керуванням 20-річної дівчини, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем під керуванням 49-річного чоловіка. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі. (Відео Reuters)