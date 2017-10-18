Харків: 5 людей загинули через наїзд автомобіля на пішоходів

У Харкові 5 людей загинули, 6 поранені через наїзд машини на пішоходів у центрі міста.

«Близько 20.45 автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на тротуарі та чекали зеленого світла світлофора. Аварія сталася на вулиці Сумській», – мовиться у повідомленні Національної поліції.

Водія, який кермував автівкою затримали.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту», яка передбачає позбавлення волі на термін до десяти років з позбавленням водійських прав.​