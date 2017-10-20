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20 Жовтень 2017, Київ 22:50
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Суд взяв під варту підозрювану в скоєнні ДТП у Харкові (відео)

Суд взяв під варту підозрювану в скоєнні ДТП у Харкові (відео)
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Київський районний суд Харкова обрав для Олени Зайцевої, підозрюваної у скоєнні ДТП у центрі Харкова, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Відповідно до рішення суду, Зайцева перебуватиме під вартою до 16 грудня включно. Це рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції. Захист просив суд обрати Олені Зайцевій запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Адвокат наголошувала, що підозрювана не має наміру переховуватися від слідства. 18 жовтня позашляховик, за кермом якого була Зайцева, в результаті зіткнення з іншим автомобілем вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули п'ятеро людей, ще шестеро були поранені.

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