Київський районний суд Харкова обрав для Олени Зайцевої, підозрюваної у скоєнні ДТП у центрі Харкова, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Відповідно до рішення суду, Зайцева перебуватиме під вартою до 16 грудня включно. Це рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції. Захист просив суд обрати Олені Зайцевій запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Адвокат наголошувала, що підозрювана не має наміру переховуватися від слідства. 18 жовтня позашляховик, за кермом якого була Зайцева, в результаті зіткнення з іншим автомобілем вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули п'ятеро людей, ще шестеро були поранені.