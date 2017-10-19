Аварія у Харкові: двоє постраждалих перебувають у вкрай тяжкому стані

Через аварію у Харкові ввечері 18 жовтня, коли позашляховик в’їхав у натовп людей, двоє постраждалих перебувають у вкрай тяжкому стані. Про це повідомив на сторінці у Facebook член колегії МВС, екс-радник глави МВС Антон Геращенко.

«Дві дівчини, що постраждали від наїзду автомобіля «Лексус», перебувають у вкрай важкому стані. Можуть не дожити до ранку», – написав Геращенко.

Водночас в управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили, що всього постраждали 11 людей – 5 загинули і 6 зазнали травм різного ступеня тяжкості.

«Обставини події встановлюються. Жінку, яка перебувала за кермом «Лексуса», вже затримано», – повідомили у поліції.

Раніше Антон Геращенко повідомив, що аварія у Харкові сталася близько 9-ї години вечора 18 жовтня на перехресті вулиці Сумської та Бурсацького спуску. За його даними, автомобіль «Лексус» під керуванням 20-річної дівчини, проїжджаючи «на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості» врізався в автомобіль «Фольксваген Туарег». Від отриманого удару автомобіль «Лексус», що належить батькові дівчини, викинуло на тротуар, де в цей момент були десятки пішоходів, повідомив Антон Геращенко. Водії обох автомобілів залишилися живі.

У поліції Харківщини уточнили, що інформація про те, що позашляховик в’їхав у натовп людей, є попередньою.

За фактом аварії відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.