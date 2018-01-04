«Зберігайте спокій і гальмуйте». Водії звикають до обмеження швидкості до 50 кілометрів на годину

В Україні з 1 січня максимально допустима швидкість руху транспорту в містах і селах – 50 кілометрів на годину.

У Facebook і Twitter водії, пішоходи й інші дописувачі аналізують зміни та діляться першими враженнями. Кому нововведення подобається, які аргументи у тих, хто проти, і трохи автомобільного гумору – в огляді соцмереж на цю тему.

Законослухняні водії скаржаться, що поки що відчувають себе «білими воронами». Попри це, вони максимально поширюють інформацію про зміну правил і закликають «колег» зберігати спокій і не перевищувати швидкість.

Розмови і дискусії про це тривали не один місяць.

«У нас стільки смертей через порешення швидкісного режиму. Влада зробила це правильно», – коментує Олег Попадич.

«Якщо якийсь «олень» буде мені «бібікати», щоб я їхав швидше, то я зупинюся, щоб з’ясувати, як йому допомогти», – ділиться планами ось цей водій.

Чи дотримуються водії обмеження із першого дня? Подивіться ось це відео:

Радіоведуча Соня Сотник налаштована позитивно.

IT-фахівець Олександр Краковецький теж жартує про те, що водії продовжують перевищувати швидкість.

Про необхідність жорсткого дотримання правил пише публіцист Віталій Портников.

Цьому користувачу, схоже, не віриться, що так їздити взагалі можливо.

Важко навіть народним депутатам.

Хоча, до слова, чимало людей побоюються, що для можновладців правил дорожнього руху не існує (або ж для певних кортежів будуть винятки).

«Аби дороги не ремонтувати»

У Twitter без скепсису і гумору не обходиться. Утім, не щодо самої зміни ПДР, а радше реакцій на це.

Декого такі зміни дивують.

Ось цей користувач вважає нововведення невдалим копіюванням західним норм.

Блогер Андрій Альохін вважає обмеження недоречним у столиці. І ось чому:

Водії продовжують скаржитися на погані дороги.

І трохи «автомобільного» гумору насамкінець.

У листопаді 2017 року перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін заявив, що в Україні з початку року в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3184 людини, майже 30 тисяч людей – травмовані.