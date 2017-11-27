Максимальна швидкість у містах і селах України зменшиться до 50 кілометрів на годину – постанова

З 1 січня 2018 року максимальна швидкість транспортних засобів у містах і селах України зменшиться з 60 до 50 кілометрів на годину. Відповідна постанова Кабінету міністрів опублікована в офіційній газеті «Урядовий кур’єр».

Уряд ухвалив акт 10 листопада 2017 року.

«Постановою зменшено максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах із 60 до 50 кілометрів на годину. Це сприятиме значному підвищенню рівня безпеки дорожнього руху та збереженню життя людей», – пояснювали в уряді.

У Кабінеті міністрів зазначали, що прийняття документа дозволить наблизити українське законодавство до законодавства Європейського союзу, оскільки в більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше 50 кілометрів на годину, а в особливих пунктах – 30 кілометрів на годину.

21 листопада перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін заявив, що в Україні з початку року в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3184 людини, майже 30 тисяч людей – травмовані.