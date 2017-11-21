Поліція: у ДТП в Україні з початку року загинули 3184 людини

В Україні з початку року в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3184 людини, майже 30 тисяч людей – травмовані, повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

«Тільки за останню добу 19 людей загинули в результаті ДТП. В одній із таких дорожньо-транспортних пригод вчора ввечері в Чернігівській області при переході дороги загинула мати, 1989року народження і дві її доньки. Одній дівчинці було всього сім років, а інша ще була дев’ятимісячним немовлям», – написав Аброськін у Facebook.

Нещодавно уряд України підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ більш жорстко карати учасників дорожнього руху, чиї дії спричинили ДТП. Серед іншого, урядовці пропонують збільшити розміри штрафів, розширити спектр порушень ДТП, за що можна позбавляти водійських прав, обмежити рух транспорту до 50 кілометрів на годину в населених пунктах. Ініціативу урядовців має підтримати Верховна Рада, щоб вони почали діяти.