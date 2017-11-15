Суд заарештував співробітника МВС на два місяці після смертельної ДТП у Києві

Шевченківський районний суд Києва заарештував на два місяці без права внесення застави адміністратора сервісного центру МВС України Володимира Найду, якого підозрюють в спричиненні смертельної ДТП на вулиці Стеценка в Києві, повідомила прес-служба прокуратури міста Києва в Facebook.

Як заявляють у прокуратурі, Найда, перебуваючи за кермом автомобіля Mazda 3, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем марки Mitsubishi і з автомобілем Nissan.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм пасажир автомобіля Mitsubishi загинув на місці, а 62-річний водій Nissan шпиталізований із тілесними ушкодженнями. У прокуратурі Києві зазначили, що за попередньою інформацією, Найда в момент ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Аварія за участі співробітника МВС сталася ввечері 13 листопада. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк зазначав, що якщо провина Найди буде доведена в суді, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.