Суд взяв під варту другого учасника ДТП у Харкові Геннадія Дронова

Київський районний суд Харкова постановив взяти на 2 місяці під варту водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який є другим учасником ДТП у Харкові, що спричинила загибель шести людей. Відповідне рішення суд ухвалив ввечері 8 листопада.
Дронову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
У поліції заявили, що підозра Дронову ґрунтується на основі результатів експертиз, свідченнях 32 очевидців та відео із камер відеоспостереження.
Наразі Геннадій Дронов перебуває у лікарні у Харкові. Чоловік скаржиться на запаморочення й головний біль. Свою провину він не визнає.
18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені.
20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави.
За даними досудового розслідування, Зайцева впродовж 2016-2017 років 6 разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
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