Поліція наполягає на арешті другого учасника ДТП у Харкові, унаслідок якої загинули 6 людей

Поліція підготувала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави Геннадію Дронову, одному з учасників дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, що спричинила загибель шести людей.

«На сьогодні чітко визначені правила, які він порушив. Він виїхав на жовтий забороняючий сигнал світлофора та не впевнився у безпеці дорожнього руху. На цій підставі слідчі оголосили підозру. Крім того, слідчі внесли клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави», – сказав на брифінгу у Харкові начальник управління Нацполіції в Харківській області Олег Бех.

Поліція наполягає на триманні Дронова під вартою на підставі того, що він неодноразово відмовлявся від участі в слідчих діях і співпраці зі слідством. У найближчий час слідчі планують передати матеріали до суду для обрання запобіжного заходу.

За словами Беха, підозра Дронову ґрунтується на основі результатів експертиз, показах 32 свідків та відео із камер відеоспостереження.

Наразі Геннадій Дронов перебуває у лікарні у Харкові. Чоловік скаржиться на запаморочення й головний біль. Свою провину він не визнає.

«Мене звинувачують у тому, що я їхав на жовте світло. Але з відео чітко видно: коли загорівся зелений, я був мінімум за півтора метра до перехрестя. І ще мене звинувачують в тому, що я її (автомобіль Lexus – ред.) не бачив. Я її й не міг бачити, бо все це відбулося на четвертій секунді аварії, коли моя увага була прикута до пішоходного переходу», – заявив він журналістам.

18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені.

20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави.

За даними досудового розслідування, Зайцева впродовж 2016-2017 років 6 разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».