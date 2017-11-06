Адвокат: учасникові ДТП у Харкові, унаслідок якої загинули 6 людей, повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру водієві позашляховика Геннадію Дронову, одному з учасників дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, що спричинила загибель шести людей.
Як повідомив його адвокат Сергій Перепелиця, Дронову повідомили про підозру за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами».
Геннадій Дронов був свідком у цій справі.
Раніше начальник управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех припускав, що статус водія Дронова може бути змінено.
18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені.
20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави.
За даними досудового розслідування, Зайцева протягом 2016-2017 років 6 разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ