Адвокат: учасникові ДТП у Харкові, унаслідок якої загинули 6 людей, повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру водієві позашляховика Геннадію Дронову, одному з учасників дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, що спричинила загибель шести людей.

Як повідомив його адвокат Сергій Перепелиця, Дронову повідомили про підозру за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами».

Геннадій Дронов був свідком у цій справі.

Раніше начальник управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех припускав, що статус водія Дронова може бути змінено.

18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені.

20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави.

За даними досудового розслідування, Зайцева протягом 2016-2017 років 6 разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».