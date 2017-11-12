УПЦ (КП) звільнила настоятеля парафії в Рівному через ДТП у нетверезому стані

Українська православна церква (Київського патріархату) заборонила проводити священнослужіння і зняла з посади настоятеля парафії святої Улянії Ольшанської в Рівному священика, якого підозрюють у здійснення ДТП у нетверезому стані.

Як йдеться в повідомленні на сайті церкви, рішення 9 листопада ухвалив архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон.

«Відповідне рішення керуючий Рівненською єпархією прийняв після того, як стало відомо, що протоієрей Дмитро Гадінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв ДТП і поводив себе брутально у ході його оформлення. Така поведінка принижує честь та гідність православного пастиря, чим дискредитує Церкву Христову», – йдеться в повідомленні.

У Рівненській єпархії пообіцяли звернути «особливу увагу на покращення дисципліни священнослужителів, які суворо повинні дотримуватись не тільки церковного права, а й виконувати закони та норми держави».

Згадана ДТП сталася 8 листопада ввечері біля села Бабин (Рівненська область) на трасі Київ-Чоп. За даними правоохоронців, постраждали дві жінки, їх із переломами ноги і руки госпіталізували.

У поліції додали, що, за попередніми даними, винуватцем ДТП став водій автомобіля ВАЗ, під час перевірки якого на стан алкогольного сп’яніння алкотестер показав три проміле, що у 15 разів перевищує допустиму норму. Імені водія у поліції не вказували.

Згодом ЗМІ оприлюднили відео з місця ДТП і повідомили, що водієм виявився місцевий священик.