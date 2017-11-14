У Києві затримали винуватця ДТП, в якій загинула людина – Шкіряк

У Києві затриманий водій, який увечері 13 листопада спричинив загибель і травмування людей. Про це вночі 14 листопада повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

«Винуватець смертельної ДТП на розі Туполєва і Стеценка, затриманий в рамках статті 208 КПКУ. Він буде перебувати під вартою до рішення суду, котрий визначить міру подальшу запобіжного заходу. Крім того, за останньої інформацією, правопорушник все-таки здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю. На місці ДТП, він відмовитися проходити тест. Згідно зі ст. 286 ККУ України, якщо його провина буде доведена в суді, йому загрожує до 8 років позбавлення волі», – вказав Шкіряк у Facebook.

Раніше начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій повідомив, що за кермом автомобіля «Мазда», який виїхав на зустрічну смугу, перебував працівник сервісного центру 8043 в Києві. «Гарантую, що він понесе повну відповідальність згідно із законодавством», – вказав чиновник.

Внаслідок ДТП, яка сталася ввечері 13 листопада в Києві, загинув пасажир автомобіля Mitsubishi Spacestar, а водій цієї машини був шпиталізований.