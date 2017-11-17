Чому в Україні смертність вища, ніж народжуваність?

Оксана Орсач

Населення України невпинно скорочується. І вже через чверть століття чисельність українців зменшиться ще на 5,5 мільйонів. Такий невтішний прогноз оприлюднив Інститут демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України. Через високу смертність, низький рівень життя і недостатній потік іммігрантів, кажуть соціологи, українців стає все менше.

Протягом останніх десяти років, за даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, населення України скоротилося більш ніж на 3,5 мільйони – це дорівнює населенню Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей разом взятих.

До цього призвело значне перевищення рівня смертності над рівнем народжуваності, пояснює завідувач відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Ірина Курило.

«Чисельність населення України почала скорочуватись ще з початку незалежності. Однак на той момент депопуляція проходила без різких зростань, а протягом 2008-2013 років спостерігалося навіть покращення ситуації: до позитивної динаміки народжуваності приєдналася позитивна динаміка смертності. Так тривало до 2013 року, коли різко погіршились обидва показники», – розповідає експерт.

В України й Європи – схожі демографічні проблеми – Курило

Від зменшення чисельності населення страждає більшість європейських країн, однак таке стрімке скорочення спостерігається нечасто, зауважує Ірина Курило.

Одна з причин – різний міграційний потік.

Більшість розвинутих країн компенсують низьку народжуваність високим рівнем іммігрантів. В Україні ж, попри сталу «додатну міграцію», цей прийом не працює, адже кількість приїжджих занадто мала на тлі загального населення.

На думку експерта, при цьому Україна ще й втрачає трудовий потенціал, своє молоде, освічене і професійно спроможне населення, яке виїжджає закордон. За рахунок цього якісні характеристики того населення, що залишається, погіршуються, каже експерт.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені Птухи прогнозує, що невдовзі частка українців трудового активного віку скоротиться на 6,6 мільйона.

«Чимало людей квітучого віку до старості не доживають»

Ще більшою проблемою є рівень смертності українців, каже Ірина Курило: «Населення України містить велику частку людей пенсійного віку, що позначається на загальній смертності. До неї входить і передчасна смертність: чимало людей середнього, квітучого віку до старості не доживають».

Із цим тісно пов’язане здоров’я населення, на яке впливають економічні фактори і спосіб життя.

Ще 50 років тому в Україні була більша тривалість життя, ніж в Європі і навіть Японії. Зараз ми відстаємо за тривалістю життя чоловіків на 10-14 років, а жінок – на 7-8

Експерт зауважує, що в Україні і до цього часу спостерігається висока смертність від алкогольної залежності, смертність при ДТП і швидкі темпи поширення ВІЛ/СНІДу.

«Ще 50 років тому в Україні була більша тривалість життя, ніж в Європі і навіть Японії. Але з того часу вони зробили великий ривок в поліпшенні ситуації зі смертністю за рахунок самозбережувальних чинників. Розгорталися кампанії за здоровий спосіб життя, за здорове довкілля, за попередження хронічних та інфекційних патологій. А в нас з того часу помітних зрушень не було. Зараз ми відстаємо за тривалістю життя чоловіків на 10-14 років, а жінок – на 7-8», – констатує Ірина Курило.

3% сімей виховують трьох і більше дітей – Державна служба статистики

Зараз у Європі, і Україні зокрема, звичайною практикою є одна-дві дитини на сім’ю. За даними Державної служби статистики, серед українських сімей 74% – однодітні, майже чверть – дводітні, а 3% виховують трьох і більше дітей.

Причина цього полягає в боязні і небажанні подружніх пар народжувати більше від двох дітей через матеріальний стан чи власні погляди на життя, вважає завідувачка лабораторії раннього розвитку дитини Інституту розвитку дитини Ірина Губеладзе.

Більшість українців вважає, що їм не вистачить сил і матеріального забезпечення, щоб поставити дітей на ноги

«Більшість українців вважає, що їм не вистачить сил і матеріального забезпечення, щоб поставити дітей на ноги. А через події останніх років і нестабільний економічно-політичний стан країни вони втратили будь-яку впевненість. Якщо не знаєш, що буде з тобою завтра, немає ніякого бажання наражати на це своїх майбутніх дітей», – стверджує вона.

Також зростає кількість свідомо бездітних (чайлдфрі). Американський Національний центр охорони здоров’я в кінці минулого століття зафіксував, що кількість жінок, які ідентифікували себе як добровільно бездітні, кожні кілька років зростала на 2-3%.

На вибір людей не заводити дітей можуть впливати різноманітні фактори: бажання присвятити своє життя кар’єрі, самореалізації, собі чи своєму партнеру.

Прихильниця філософії чайлдфрі Анастасія Кетрарь пояснює: аби не звинувачувати їх у наплювацькому ставленні до загальнолюдських канонів, треба відрізняти чайлдфрі від чайлдхейту, що означає не просто відмову від планування власних дітей, а нелюбов, а то й ненависть до будь-яких дітей, іноді пропагування таких поглядів.

«Чайлдфрі – особистий вибір кожного (за винятком вимушених чайлдфрі, які з фізіологічних причин не можуть мати дітей). Аби виховати дитину, треба матеріальна база, стабільна психіка, базове розуміння того, з чим маєш справу. Треба бути повноцінним, аби виховати повноцінного. А якщо не впевнені в одному із пунктів, вважаю, що краще не заводити дітей. До всього треба підходити свідомо», – розповідає Анастасія.

Чи можливо подолати низький рівень народжуваності?

Для того, щоб українці прагнули заводити дітей, з боку держави одних соціальних виплат недостатньо, вважає Ірина Губеладзе.

Щоб більш-менш урівноважити народжуваність і смертність, повинні запроваджуватися більш системні підходи – це розвиток економіки, соціальних стандартів, життя населення в цілому

«Соціальні допомоги по народженню дітей спонукають до народження дітей у неблагополучних і малозабезпечених сім’ях, які розраховують на таку точкову грошову допомогу. Щоб більш-менш урівноважити народжуваність і смертність, повинні запроваджуватися більш системні підходи – це розвиток економіки, соціальних стандартів, життя населення в цілому. І коли громадяни починають бачити розвиток країни і свого індивідуального економічного зростання, формується ось та впевненість. Я сподіваюся, що якщо розпочати ці зміни, то через десять-двадцять років результат вже буде помітним», – пояснює експерт.

Крім матеріальної складової, на народжуваність впливає зміна суспільних цінностей та поглядів на життя, кажуть фахівці. Тако додають, що сім’я та діти, безперечно, залишаються однією з найважливіших складових, але все вищі сходинки займають кар’єра, бажання реалізуватися та прожити повне життя собі в насолоду. Іноді все це витісняє невпевненість в завтрашньому дні, нездоровий спосіб життя, звичайна необачність і нехтування власним життям. Якщо не зробити правильних кроків, наголошують експерти, чисельність населення України буде скорочуватись і надалі.