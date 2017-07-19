Що мав би зробити уряд України для збільшення населення України?

У цьому році кількість українців скоротилася на понад 100 тисяч осіб. Такими є дані Держстату. Водночас в інституті демографії Національної академії наук прогнозують: в найближчі 60 років тенденція скорочення населення в Україні зростатиме. Причина – народжується українців дедалі менше, ніж вмирає. Серед інших причин цього явища експерти називають війну, брак підтримки держави та урбанізацію.

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Народний депутат Наталія Веселова вважає одним із чинників скорочення населення економічний, зокрема трудову міграцію: «За останніми даними Держстату, близько 62% працездатного населення готове виїхати за кордон на роботу».

Крім того, на її думку, вирішальним для багатьох сімей – в тому числі внутрішньо переміщених – стає фактор відсутності не тільки роботи, а й житла.

Однак, за словами представника Фонду народонаселення ООН в Україні Каспара Піка, еміграція грає набагато нижчу роль в зменшенні кількості українців, ніж старіння нації та низька народжуваність.

Зниження кількості населення. Це не проблема

«В середньому на кожну жінку припадає приблизно 1,5 дитини, тоді як для повного оновлення населення треба принаймні дві дитини і більше», – каже він, однак зауважує, що низька густота населення сама по собі не є проблемою: «В багатьох країнах, таких як Японія, Німеччина, Франція, Китай, спостерігається зниження кількості населення. Само по собі це не проблема. Але варто спитати себе, що це означає для ринку праці, споживчого ранку, як забезпечити турботу про старших людей, якщо молодих людей стає менше».

З початку незалежності України кількість населення скоротилася на майже 13%, і в найближчі 60 років ця тенденція в Україні триватиме, зауважив співробітник Інституту демографії Національної академії наук України Павло Шевчук. До 2050 року населення скоротиться на 12-28 %, додав експерт. Причина – народжується українців дедалі менше, ніж вмирає.

Населення скорочуватиметься в найближчі 50-60 років – це дуже вірогідно. Це буде пов’язано з тим, що збільшиться так зване демографічне старіння

«Населення скорочуватиметься в найближчі 50-60 років – це дуже вірогідно. Швидше почне скорочуватися десь в 2040-х роках. Це буде пов’язано з тим, що збільшиться так зване демографічне старіння: буде велика частка осіб похилого віку – і структурно вони будуть давати більше число померлих, навіть якщо смертність не буде дуже високою».

В нас був демографічний перехід, який зменшив народжуваність населення, це трапилось між 1970-ми та 1980-ми роками

Професорка Інституту соціології при Національній академії наук України Ірина Прибиткова зазначає, що це прогнозні розрахунки, які будуються на наявних зараз трендах. Крім того, на прогнози зараз впливають і військові дії, нагадує вона. Втім, скорочення населення в Україні, за її словами, – історичний процес: «В нас був демографічний перехід, який зменшив народжуваність населення, це трапилось між 1970-ми та 1980-ми роками. А почався цей процес на початку ХХ століття».

Допомогою користувалися найбідніші верстви населення, але не для того, щоб забезпечити своїх дітей – ці гроші використовувались як заробіток

Наталія Веселова критично оцінює ефективність фінансової підтримки сімей з новонародженими дітьми. Зі свого досвіду роботи в Управлінні праці та соціального захисту вона знає, що фінансова допомога часто не використовується за призначенням: «Цією допомогою користувалися найбідніші верстви населення, але не для того, щоб забезпечити своїх дітей – ці гроші використовувались як заробіток. Діти виховувались до трьох років, і батьків потім позбавляли батьківства, – згадує вона. – Краще розробляти програми для молоді, в тому числі підтримки молодих сімей, які будуть стимулювати сім'ю виховувати дитину до повноліття».

Сьогодні в Україні одна дитина в сім’ї – вже традиція, констатує економіст Олександр Охріменко. Натомість троє дітей в родині – радше виняток, який далі буде ще рідшим. Досвід Європи вказує, що суб’єктивні фактори економічними не перебороти, тому жодні програми фінансування молодих сімей не змінять ситуацію, наполягає Охріменко.

Що міг би зробити уряд України для збільшення населення України? Те саме, що робить європейська спільнота: залучати мігрантів. Чим заможніші або чим сучасніші молоді люди, тим менше у них дітей

«Що міг би зробити уряд України для збільшення населення України? Те саме, що робить європейська спільнота: залучати мігрантів, – впевнений він. – Спростити систему отримання громадянства, розробити програму інтеграції іноземних громадян в українське суспільство, допомагати розвивати різні етнічні «землячества». Економіст впевнений, що програми, спрямовані на збільшення народжуваності, нічого не дадуть: «Європейський досвід показав, що це не працює. Чим заможніші або чим сучасніші молоді люди, тим менше у них дітей».

Водночас, зазначає експерт, покращити ситуацію можна, загальмувавши смертність в Україні: впроваджуючи медичну реформу та європейські стандарти обслуговування.

Однією з причин низької народжуваності в Україні є урбанізація, вважає економіст Борис Кушнірук. Чим більше людей проживає в багатоквартирних будинках з обмеженим простором, тим менша народжуваність. Коли в українців будуть власні будинки – народжуваність зросте.

Для цього треба, щоб розвивалися не лише мегаполіси, а й невеличкі

міста. Потрібно забезпечити розвиток малого підприємництва в невеликих

населених пунктах і створювати там умови для гідного життя, додає експерт.

Потрібно зупинити процес збільшення великих міст, коли всі живуть в кількох мегаполісах і тільки там є життя

«Для того, щоб забезпечити народжуваність, потрібно, щоб люди жили в своїх будиночках. Для цього потрібно зупинити процес збільшення великих міст, коли всі живуть в кількох мегаполісах і тільки там є життя», – впевнений експерт.

За словами Ірини Прибиткової, наразі 79,9% українців живе в маленьких містах. Наталія Веселова додає, що багато таких населених пунктів залежать від робочих місць на місцевому виробництві. «Наприклад, місто Димитров, де половина п'ятиповерхівок стоять порожні. Коли туди приїжджали переселенці, мер на свій страх і ризик дозволив їм селитися в покинутих будівлях. Місто наповнилося людьми, які переїхали зі своїм бізнесом. Вони почали його розвивати», – розповідає вона.

Водночас, коли мова доходить до народження дітей, переселенці можуть розраховувати тільки на себе, адже підтримки від держави чекати марно, наголошує Веселова. «За три роки не розроблено жодної програми із забезпечення житлом. Лише цього року було прийнято закон, яким ми включили внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО до програми «Доступне житло», але під неї не виділено коштів», – каже депутатка.