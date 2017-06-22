До 2050 року людей на планеті буде майже 10 мільярдів – ООН

Населення світу зросте з нинішніх 7,6 мільярда людей – до 9,8 мільярда в 2050-му, при чому Індія, Пакистан і ще сім країн складатимуть половину цього приросту, заявили в ООН 21 червня.

Країнами, де фіксується зростання чисельності населення, є, зокрема, Індія, Нігерія, Конго, Пакистан, Ефіопія, Танзанія, Сполучені Штати, Уганда та Індонезія. Очікується, що Індія, яка нині є другою за величиною з 1,3 мільярдами людей, перевищить 1,4 мільярда осіб в Китаї протягом семи років.

У той час, як майже скрізь знижуються рівні народжуваності, 47 найменш розвинених країн демонструють високі показники – в середньому 4,3 народження на одну жінку в період 2010- 2015 років, зазначили в ООН.

В результаті, згідно з прогнозами, до 2050 року 26 країн в Африці, щонайменше подвоять чисельність населення.

Нігерія, з найстрімкішим зростанням населенням у світі, на той час вже наздожене Сполучені Штати.

За даними ООН, концентрація народонаселення в найбідніших країнах ускладнить забезпечення молоді достатньою кількістю продуктів харчування, доступом до медицини, освіти тощо.

Тим часом, населення Європи, Японії та інших розвинених країн продовжуватиме старіти і скорочуватися. Країни, в яких рівень народжуваності нижчий від рівня поповнення, – Китай, США, Бразилія, Росія, Японія, В’єтнам, Іран, Таїланд і Великобританія.

Експерти кажуть, що приплив біженців і мігрантів компенсує скорочення народжуваності, особливо в Європі, але не завадить загальному скороченню населення.